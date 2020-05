Etter 10.000 timer kan man kalle seg ekspert

Det kreves masse terping for å hevde seg i toppen som enduro- og trialfører.

Ib Vegard Andersen (28) er blant landets beste trial- og enduroførere. Han har i flere år vært lærer ved Setesdal folkehøgskule. Foto: Privat

Ib Vegard Andersen

UTØVERBLOGG: For å hevde seg i ekstrem enduro (som jeg kjører på filmene), er det viktig med kontroll over sykkelen, samtidig som du må slippe deg løs og slippe kontrollen noen ganger. Med mange år på trialsykkel hjelper dette masse på den tekniske kjøringen. Terping time etter time gjør at bevegelsene sitter og etter 10.000 timer kan man kalle seg «ekspert» på feltet.

Den fysiske formen spiller også en stor rolle for å kunne prestere på høyt nivå. En god blanding av mye forskjellig er viktig, deriblant utholdenhet, koordinasjon, basisstyrke, spenst, mental trening med mer.

Se video av min parkering her:

En viktig brikke for å holde på år etter år er stahet, vilje og at man har det gøy mye av tiden. Motorsykkelkjøring er kjempegøy!

Se videoer av meg ute i terrenget her: