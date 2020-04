Trener doble crossfit-økter med NM i siktet

Nivået blant de beste i Norge er blitt veldig høyt, og for å få en bra plassering i NM i functional fitness, trener jeg like målvbevisst som før koronakrisen.

Kristiansanderen Sebastian Øksendal Skadal (22) trener åtte økter i uka for å forberede seg til NM i functional fitness i september. Han jobber også som instruktør ved to crossfitsentre. Foto: Charlotte Nevland

Sebastian Øksendal Skadal

UTØVERBLOGG: Jeg husker ennå dagen for nesten to år siden da jeg meldte meg på et introkurs på et crossfitsenter i Kristiansand. Jeg var hekta fra første stund.

Jeg har alltid vært en aktiv gutt og spilt fotball i ti år i Randesund og Start, samt trent mye styrke før jeg startet med crossfit. Etter snart to år med denne sporten er det minst like gøy som før. Jeg blir stadig bedre og får en mestringsfølelse som er helt utrolig. Miljøet er veldig bra. Folket på gymmet pusher hverandre og hjelper hverandre til å nå nye mål.

Nå er vi inne i en spesiell tid, treningssentrene og skoler er stengte, og de fleste jobber hjemmefra. Mange er også permittert. Det er utfordrende hvor og hvordan man skal få trent. Personlig får jeg trent veldig bra, jeg er i aksjon seks dager i uka med doble økter mandag og onsdag. Min gode coach Bendik Dalen er veldig flink til å tilrettelegge opplegg til meg med det utstyret jeg har vært så privilegert å få låne av Magnus Frantzen og Frank Fredriksen.

Dette gjør hverdagen mye lettere for meg, og gir meg sjansen til å satse for fullt mot NM i functional fitness som skal arrangeres i september. Jeg skal også konkurrere i et miks-team sammen med Marte Myhre i Belgia. Jeg elsker å konkurrere og ser virkelig fram til de to eventene.

I NM-kvaliken kom jeg på 30. plass, noe jeg er helt ok fornøyd med. Målet i år er å komme rundt topp 20, men det er mange dyktige i norgestoppen, så man må virkelig fighte for plassene. Kvaliken til Belgia vant Marte og jeg, så målet må være å kjempe i toppen der, og få kjent på det internasjonale nivået.

Selv med tilgang på bra utstyr, er treningen likevel annerledes om dagen. Det blir mye løping, mye trening av kjernemuskulatur, styrke og «strikte» øvelser, som strict pullups, strict handstand pushups, pushups osv.

Foto: Daniel Wiese-Møller

Jeg håper folk fortsatt får trent i disse tider. Det er viktig å ta seg en løpetur, kanskje prøve å få laget noe utstyr ut av noen materialer. Kan man få hengt opp en pull up-stang er mye gjort. Det å bruke kroppsvekt, eller kjøre mange repetisjoner med lett vekt vil ofte være nok til å opprettholde formen, så om man ikke har så mye utstyr, må man ikke miste håpet, men bare være kreativ.

Det finnes utallige programmer man kan følge, og flinke folk legger ut masse interessant overalt på nettet. Å kjøre god gammeldags sirkeltrening hjemme funker veldig bra. Personlig løper jeg masse i skog og mark og jeg trener masse alene i garasjen som gjør at jeg unngår folk. Dette er kanskje ikke så gøy, men viktig i disse tider.

