Helene Abusdal (t.v.) og Vilde Espeseth fra KBK endte hhv. på andre- og tredjeplass i helgas rankingturnering, hvor alle de beste norske deltok. Privat

KBK-spillere på pallen

Selv om det ikke ble noen finaleseire, leverte de 28 spillerne fra Kristiansand Badmintonklubb mye bra i rankingstevnet sist helg.

Brukergenerert innhold

Terje Dag Østhassel Kristiansand Badmintonklubb

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

MOSS: De beste seniorene og U15-spillerne i Norge var samlet i Mossehallen og det resulterte i flere pallplasser til Kristiansand Badmintonklubb.

Helene Abusdal (41) spilte seg til singlefinale mot regjerende norgesmester Emilie Sotnes Hamang (22) fra Frogner. Det ble tosettap 12-21 og 9-21.

– Det skal sies at Helene hadde et tøft kampprogram bak seg og ble trøtt i finalen, sier Ikmal Hussain, KBKs malaysiske trener og legger til:

– Helene spiller lurt og presist og er fortsatt vanskelig for de yngre jentene å slå. Hun imponerte meg i helga.

KBK-trener Ikmal Hussain fotografert i Badmintonsenteret da han ble lansert som ny hovedtrener før denne sesongen. Privat

Vilde Espeseth (22) var også god og ga seg først i semifinalen mot Hamang med 19-21-tap i hvert sett. Dette til tross for at hun var litt småsyk og var i tvil om hun skulle sette seg i bilen til Moss fredag ettermiddag.

– Vilde er på gang, konkluderer Ikmal fornøyd.

KBK-treneren ble selv nummer tre i herrenes single og spilte helt jevnt med de beste norske.

Mads Marum (21) leverte også bra badminton i helgen. I single tapte han jevne matcher mot nummer 1-ranket og nummer 3-ranket i Norge. Han er godt trent og har mye å by på, spesielt i den offensive delen. Den får han god bruk for i doublespillene. I mixed med Sofia Macsali fra Bergen BK nådde han finalen mot Jørgensen/Mork fra Moss/Asker og fulgte dem helt til døra i tredje sett. Settene endte 17-21, 22-20 og 17-21.

KBK har en ny kombinasjon i herredouble. Mads har alliert seg med Jonas Østhassel (18), og paret fikk en lovende 3. plass i Moss.

– Mads styrer mye av doublen med sitt blikk for spillet og sin glimrende racketføring. Han setter opp makker, og sammen blir dette en giftig kombinasjon, som alt neste helg skal prøve seg i Wales Open, uttaler Ikmal.

En annen kombinasjon som var satt sammen for anledningen, var Jonas Østhassel og Julie Marie Abusdal (16) i mixed double. De spilte seg også fram til semifinale i seniorklassen og leverte en god kamp mot de regjerende norgesmesterne Jørgensen/Mork. Settene endte 10-21 og 17-21.

Mange fulgte spent med på finalen i herresingle U15 i Mossehallen. Privat

U15-spillerne presterte jevnt over godt. Aller beste prestasjon: Filip Bøhn i herresingle. Han nådde finalen hvor det ble tap 11-21, 16-21 for Haugeruds Aleksandrs Jakovlevs. Sikker, lettfotet, teknisk variert er noen av karakteristikkene av KBK-gutten. En av mange som lover godt for framtida for kristiansandsklubben med badminton som sin idrett.

Publisert: Publisert 26. november 2019 15:00