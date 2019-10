Kristiansanderen Rita Simonsen (44 år, til høyre) har skrevet dette innlegget. Her står hun sammen med Mathea Wexelsen-Freihow (23), som hun også er coach/personlig trener for. Begge skal delta i EM i fitness five 8. desember. Privat

Gleder meg til EM etter nytt NM-gull

Mitt andre strake NM-gull i fitness five var en fin gjennomføring før EM om to måneder. Målet der er å perse i alt.

Rita Simonsen

UTØVERBLOGG: Ettersom jeg var alene i klassen i NM, Elite -60 kg, klarte jeg ikke helt å gire meg opp til å gå «all-in» under NM i fitness five 28. september.

Jeg brukte denne konkurransen mer som en gjennomkjøring og for å kvalifisere meg til EM, som er i Stockholm under Fitness-messen 8. desember.

Hele vårsesongen trente jeg mot NM i styrkeløft som har gjort meg sterkere, men min muskulære utholdenhet er ikke helt på topp akkurat nå. I EM er jeg ikke alene i klassen i tillegg til at jeg har fjorårets verdensrekord og sikte mot. Jeg liker å sette meg hårete mål. Jeg er klar for å gå «all-in» mot EM for å si det sånn!

En glad gjeng etter NM i fitness five 28. september. Fra venstre: Øyvind Voie, sølv menn veteran - Christian Egner, gull veteran - Mathea Wexelson-Freihow, gull elite + 60 kg - Rita Simonsen, gull elite -60 kg - Trude Høgheim, sølv damer veteran. Lillian Dramsdahl, gull damer veteran - William Nyhagen, gull menn elite +80 kg Per-André Knobelauch

NM ble arrangert i Avancia Skedsmokorset, som er min arbeidsplass.

Knebøy

Det skjedde så mye rundt meg så jeg fikk ikke optimal oppvarming her.Jeg hadde også to små pauser underveis og det går ikke om man ønsker å sette rekord. 50 repetisjoner var helt ok, men mitt mål i EM er 60 reps. Og det mener jeg helt klart at jeg burde klare.

Benkpress

Under oppvarmingen i benkpress ble det en misforståelse. Jeg trodde jeg skulle få varmet opp, men så ble jeg heller ropt opp og måtte være klar til starte. Jeg gjorde 30 reps, så kjente jeg det i skulderen og det bare stoppet helt. Jeg har prestert bedre på trening og har jeg store forhåpninger om å komme meg på 40-tallet i EM.

Pull ups

Som styrkeløfter blir ikke pull ups like mye prioritert. Noen gode økter har jeg fått, så 30 reps her er jeg fornøyd med. De første 10 reps kjentes veldig lett, nesten så jeg trodde at det var en feil og at noen hjalp meg. Men så kommer melkesyren og da stopper det bare. Mål i EM er 35 reps.

Jeg har hørt om ei som har klart over 40, så da tenker jeg: Hvorfor skal ikke jeg også klare det?

Markløft

Dette er min favoritt øvelse, og i NM hadde jeg store forventninger til meg selv. Jeg har personlig rekord på 150,5 kg, som er nær tre ganger min egen kroppsvekt. Da kan 66 kg (som er 130 % av min kroppsvekt under F5-konkurransen) føles relativt lett, i hvert fall i starten.

Melkesyren kommer gjerne etter 20–25 repetisjoner. Så da er det mer viljestyrken det går på mot slutten. Jeg klarte 52 i NM, målet i EM er 60 reps.

Dips

Dette er den øvelsen som jeg har minst kontroll på. Mye av det kommer nok av at jeg har noen kranglete skuldre. Jeg går jevnlig til behandling hos fysioterapeut for å holde smertene i sjakk, og må tilpasse treningene deretter. Jeg gjorde 30 dips under NM, men kjenner at nå er det snart på tide å komme meg opp på 40-tallet.

I F5 er kroppsvekt en viktig faktor, siden du løfter prosentvis av egen kroppsvekt i konkurransen. Vi har nå startet med veteran klasser (+ 40 år) der vektbelastningen er ca. 10 % mindre enn i Elite. Det er egentlig min klasse, men jeg hadde innmari lyst til å vinne elite-klassen.

Tilbake til at jeg var alene i klassen og motivasjonen var litt deretter, må jeg jo bare innrømme at jeg ikke var like flink med maten før siste uka før konkurransen. Det ble noen jenteturer med litt mer kos enn vanlig. Men det er jo veldig viktig å gjøre det man har lyst til der og da, tenker jeg. Det resulterte i at jeg presset vekta litt ekstra med badstu på konkurransedagen og kjente at jeg var litt dehydrert underveis. Når det er sagt, var det også litt av forberedelsene, altså å finne ut hvor mye jeg kan gå ned siste uka uten at det går ut over prestasjonen. Fram til EM har jeg to måneder og relativ god tid til å komme ned i ønsket konkurransevekt. Så sparer jeg heller koseturene til julebordsesongen.

Det som er så gøy i år er at min samboer Christian Egner vant sin klasse og skal til EM sammen med meg, i tillegg til de fem andre. I fjor var det kun en nordmann og jeg som dro til VM. Vi håper at vi blir enda flere til neste år!

