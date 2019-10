Jerv havnet under etter bare sju minutter i søndagens kamp, og i løpet av oppgjøret scoret Songdal ytterligere tre ganger. Jan Skaregrøm

Blytungt Jerv-tap i Sogndal

Jerv tapte 4-0 borte mot Sogndal i søndagens seriekamp.

Victoria Nikolaisen

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

SOGNDAL: Vi får en dårlig start på kampen da Sogndal når går opp i 1-0-ledelse etter kun syv spilte minutter. Vi prøver å reise oss og får noen overganger som vi dessverre ikke får noe ut av. Det er bare spilt 20 minutter da Sogndal igjen er frempå. Vi gjør det vanskelig for oss selv og dårlig kommunikasjon fører til at Sogndal øker til 2-0, en scoring som vi må ta på egen kappe og som nok blir registrert som selvmål, selv om en Sogndal-spiller får siste touch på ballen. Vi skaper ikke de store sjansene i første omgang og må gå til pause med 2-0 i sekken etter en nok så svak omgang.

Etter hvilen ønsker vi å komme bedre i gang, men lykkes ikke da heller. Etter det er spilt 55 minutter får Sogndal frispark i skuddposisjon. Sogndal-spilleren går for kraft, ballen går gjennom muren og i lengste hjørne, og 3-0 til Sogndal. Vi skaper noen halvsjanser, men er for dårlig i siste tredjedel. Vi klarer ikke skape store nok sjanser til å få en god avslutning på mål. Vi må igjen starte på midtstreken når Sogndal scorer 4-0 etter 79 spilte minutter. Sogndal er farlig frempå ved flere anledninger, men vi får avverget. Kampen ender 4-0.

– Vi er åpenbart veldig skuffet. Vi blir litt for små i de fleste fasene av spillet, kanskje spesielt fysisk. Vi klarer ikke matche Sogndal på det de er best på. Nå er vi nødt til å finne tilbake til oss selv igjen, for dette er ikke godt nok, oppsummerer assistenttrener "Mini" etter kampen.

Denne uken skal vi fortsette å jobbe hardt på trening, for å forhåpentligvis få sanket noen poeng i de tre siste kampene.

Kommende kamp er hjemme mot Nest-Sotra. på Levermyr søndag 27.oktober klokken 14.

Etter 27 kamper ligger Jerv på 11. plass med 33 poeng.