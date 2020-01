Kjønø forlenger med Grorud

Kristiansanderen Eirik Kjønø (28) fortsetter som hovedtrener for Groruds nyopprykkede 1. divisjonslag.

Eirik Kjøno fortsetter som hovedtrener for Groruds nyopprykkede 1. divisjonslag for menn. Foto: Grorud IL

Frode Englund Grorud IL

OSLO: Eirik hadde fra før kontrakt ut 2020 og har nå forlenget avtalen til å gjelde ut 2022-sesongen. Han har vært i klubben siden 2014 og var de første årene utviklingsansvarlig og trener for rekruttlaget. Deretter var han assistenttrener under Rolf Teigen på a-laget.

De to siste årene har han vært hovedtrener for vårt a-lag som i 2019 rykket opp til OBOS-ligaen. Dette var første gang klubben kom seg høyere enn nivå tre i norsk forball, noe du kan lese mer om her.

Eirik ble av Trenerforeningen kåret til årets unge trener i Norge både i 2018 og 2019. Samme trener har aldri tidligere fått denne utmerkelsen to ganger.

– Jeg trives veldig godt i klubben, og får nok utfordringer og utvikling. Vi er i ferd med å bygge noe veldig spennende her, sier han og utdyper:

– Vi er langt fra ferdige, vi kan ta flere steg de neste årene. Det er et veldig bra fagmiljø og god ledelse i Grorud IL, og jeg får lov til å jobbe med seriøse, gode fotballspillere hver dag.

Groruds daglige leder Jon Ole Reinhardsen Foto: Grorud IL

Klubbens daglige leder Jon Ole Reinhardsen melder følgende:

– Vi er ekstremt glade for at Eirik har valgt å forlenge avtalen sin med oss. Han er en veldig dyktig trener og klubbygger. Han har vært i klubben i mange år, og er en viktig kontinuitetsbærer.

