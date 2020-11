Forlenger som Vigør-trener

Kjetil Ruthford Pedersen (47) fortsetter som Vigørs hovedtrener i tre nye år.

Kjetil Ruthford Pedersen har forlenget med 4. divisjonsklubben Vigør ut 2023-sesongen. Foto: Privat

Morgan André Karlsen FK Vigør

KRISTIANSAND: I dag, tirsdag, fikk vi et hyggelig besøk i klubbstua da Kjetil stakk innom for å signere ny kontrakt. Det betyr at Kjetil fortsetter som hovedtrener for Senior A ut sesongen 2023.

– Vigør har vært tydelige på at de skal satse enda råere på å få unge spillere opp og fram på seniorlaget. Den satsingen er jeg kjempemotivert for å være med på og det krever også langsiktighet. De unge guttene som allerede har fått prøve seg nå i høst viser svært lovende takter. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Kjetil.