Koronaen stanser ikke Galoppen

De måtte kaste inn håndkleet og avlyse Sørlandsgaloppen i orientering 2020. Nå går seks o-klubber i gang på nytt og satser i juli 2021. Nesten uansett smittesituasjon. På Norges flotteste o-arenaer.

Nils Gjelsten fra IL Høvdingen ønsker o-løpere fra hele Norge velkommen til Sørlandsgaloppen 2021. To av løpene har Ravnedalen som samlingsplass og målområde. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland Oddersjaa SSK

Koronaen satte en stopper for et av Norges største o-løp, legendariske Sørlandsgaloppen som har vært arrangert i mer enn 50 år. Men leder av Hovedkomiteen, Nils Gjelsten fra IL Høvdingen, er sammen med representanter fra Kristiansand Orienteringsklubb, Oddersjaa, Søgne og Songdalen O-klubb, OK Sør, Birkenes og egen klubb trygg på at i 2021 skal det bli løp. Nesten uansett smittesituasjon.

– Vi lager en «Plan B» der vi sprer løperne ut over hele dagen slik at det blir god avstand mellom dem. Da tror vi eventuelle smittevernhensyn vil være ivaretatt om situasjonen fortsatt er preget av smitte, sier 58-åringen som også var leder forrige gang Sørlandsgaloppen ble arrangert i Kristiansands-distriktet, i 2016.

Tre svært rutinerte løypeleggere i Sørlandsgaloppen 2021. Fra venstre Leif Terje Arnevik, Svein Wigemyr og Jarle Ausland. Foto: Sørlandsgaloppen

1300 deltakere

Da ble det knallsuksess med rundt 1300 løpere fra store deler av Norge. Nils Gjelsten håper på at minst like mange unge, voksne og eldre o-løpere legger veien til Sørlandet de første dagene av juli 2021. Han lover svært innbydende løpsterreng, arenaer og samlingsplasser og tror mange har lyst til å kombinere fire dager med o-løp og ferie på Sørlandet.

Her i vakre Ravnedalen skal innløpet være på de to siste løpene i Sørlandsgaloppen 2021. Foto: Tor Mjaaland

Tilbake til innbydende terreng og o-arenaer. Vi møter Galopp-sjefen en solfylt novemberdag i Ravnedalen der samlingsplass skal være for de to siste løpene.

– Dette må jo være Norges flotteste og mest idylliske samlingsplass, mener Gjelsten og legger til at nesten like innbydende blir det de to første løpsdagene. Da er både samlingsplass og løpsterreng i Furulunden.

Åros feriesenter blir såkalt o-camping under Sørlandsgaloppen i orientering 2021. Foto: Visit Sørlandet

Flott løpsterreng

– Innrammet av Mandal by og en av landets flotteste badestrender, nemlig Sjøsanden, konstaterer en tydelig fornøyd Hovedkomite-leder og slår fast at mer lettløpt og flottere løpsterreng enn i stirike Furulunden er det ikke enkelt å oppdrive.

Stor stemning under Sørlandsgaloppen 2016 der de fleste løpene gikk i Høvåg. Foto: Sørlandsgaloppen

Når det gjelder innkvartering, så vil o-løpere fra store deler av Norge møte nok en «sørlandsperle», nemlig Åros feriesenter i Søgne. Her er det hytter, leiligheter, plass for bobiler og telt med flott badestrand, basseng og mange andre tilbud, omtrent midtveis mellom de to løpsområdene i Mandal og Ravnedalen.

Flott og lettløpt terreng i vakre Furlunden i Mandal der de to første løpene skal gå. Foto: Visit Norway

– Vi starter med sprintløp og mellomdistanse 1. og 2. juli i Mandal, så er det normaldistanse i Bymarka i Kristiansand lørdag 3. juli og mellomdistanse i Baneheia søndagen, forteller Nils Gjelsten som regner med at den tøffeste løpsutfordringen blir lørdagen i Bymarka. Kartene er revidert, og løypeleggerne svært erfarne. I Mandal er det Leif Terje Arnevik som er løypelegger, i Kristiansand Svein Wigemyr og Jarle Ausland.

Sultne o-løpere

Sørlandsgaloppen alternerer mellom Vestfold, Telemark, østre del av Agder og Kristiansands-distriktet. Det betyr at galoppen i Vestfold er utsatt fra 2021 til 2022 på grunn av avlysningen i Kristiansand i år.

– Vi tror mange store og små o-løpere vi være sultne og lystne på o-løp i 2021 etter mange avlysninger i år. Og så fikk vi jo ekstra god til forberedelser, sier Nils Gjelsten, en optimistisk leder for nok en Sørlandsgaloppen. Og denne gang i et langt enklere og mer løpsvennlig område enn mange er vant til fra ofte knudrete og litt tungt sørlandsterreng.