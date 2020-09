Tjomsland med råsterk Derby-dobbel

Med dobbeltseier til stallhestene i Norsk Travderby ble Øystein Tjomsland dominanten under klasseløpene på Bjerke. Grisle Odin G.L. vant tross stor startgalopp.



Øystein Tjomsland sammen med oppdretter Gustav Larsen fra Lindesnes. Sammen opplevde de en stor dag da Grisle Odin G.L. og Havglimt tok en stalldobbel i Norsk Travderby. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Av Richard Ekhaugen, Equus Media

Aldri tidligere har en travtrener dominert de pengestinne klasseløpene slik suksesstreneren fra Søgne har gjort i 2020. Tjomsland vant tre av de fire svenske klasseløpene tidligere i sommer, denne helgen vant han nok en gang tre av de fire finaleneløpene da de norske storløpene Derby og Kriteriet ble kjørt på Bjerke travbane i Oslo.

– Krise

I Norsk Travderby sørget Grisle Odin G.L. og Havglimt for dobbeltseier til den sørlandske trenerdominanten. Etter at Tom Erik Solberg hadde kusket Tjomslands stallhester til de to andre triumfene fikk sjefen selv gleden av å sitte i sulkysetet da Grisle Odin G.L. leverte en av tidenes Derby-prestasjoner. Hesten, oppdrettet av Gustav Larsen fra Lindesnes, galopperte i det startbilen slapp hestene av gårde og det så svært kritisk ut for den store favoritten.

– Det var krise rett etter start. Grisle Odin G.L. ble litt ivrig, tok et feilsteg og gikk i galopp. Det er godt jeg hadde spist meg opp før start så jeg hadde litt krefter til å stoppe ham, fortalte Tjomsland med glimt i øyet etter løpet.

Øystein Tjomsland byr på en ektefølte seiersgest da Grisle Odin G.L. tar ned stallkameraten Havglimt i det siste steget og vinner Norsk Travderby. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Enormt løp

Grisle Odin G.L. leverte en enorm opphenting og nedover oppløpet munnet Derby-finalen ut i en fantastisk duell mellom de to Tjomsland-hestene. I det siste steget koblet Grisle Odin G.L. grepet og den gulkledde sørlandskusken bød på en ektefølt seiersgest. Oppasser Per Vetle Kals var smått sjokkert over prestasjonen til sin firebeinte venn.

– Det er helt vilt, helt vilt! Jeg så mørkt på det da han galopperte, men han gikk et voldsomt løp. Dette må være noe av det bedre som er gjort av en kaldblodshest, helt vanvittig, utbrøt Kals rett etter målpassering.

Oppdrettersuksess fra Lindesnes

For oppdretter Gustav Larsen ble Derby-finalen en enorm opplevelse. Med både seier og andreplass i storløpet sprang hestene han har oppdrettet inn 2.250.000 kroner til sammen.

– Det er helt ufattelig at det skal skje igjen, jeg må takke Øystein for det. Det er nesten ikke til å tro, dette er så stort, sa en rørt oppdretter som tidligere i sommer opplevde svensk Derby-seier med Havglimt.

Øystein Tjomsland vant dermed tre av de fire Kriterie- og Derby-løpene på Bjerke denne helgen og ble den store dominanten nok en gang.