Andrine fra Konsmo kan bli historisk prisvinner

Andrine Rafoss (16) kan bli den første jenta som vinner den gjeve nasjonale prisen «Bilsporttalentet 2020».

Andrine Rafoss fra NMK Konsmo kjørte sist helg inn til en andreplass i den første norgescuprunden i rallycross på Gardermoen. Foto: Anne Beth Mål Arntzen

KONSMO: – Dette er sinnssykt gøy! Jeg føler meg veldig heldig som får en så stor mulighet med tanke på videre karriere innen bilsport, sier Andrine.

Nominasjonen er gjort på bakgrunn av tidligere resultater, framtidsplaner, alder og juryens helhetsinntrykk av henne som bilsportutøver.

Siden 2007 har Norges Bilsportforbund arrangert «Bilsporttalentet». Selve konkurransen går vanligvis over to dager, men som med alt annet i 2020, har man måttet gjøre diverse endringer som følge av covid-19. Andrine skal gjennom en fysisk test, hun får prøve seg bak rattet i ulike løpsbiler og skal også gi en digital presentasjon av seg selv som bilsportutøver.

Fakta Årets finalister Andrine Rafoss (16), rallycross:

Andrine Rafoss kjører for NMK Konsmo, og deltar i juniorklassen i rallycross. Hun har også erfaring fra gokart tidligere. Dennis Hauger (17), racing:

Dennis Hauger kjører for NMK Aurskog-Høland, og deltar i år i det internasjonale FIA Formel 3-mesterskapet. Han er også på elitelandslaget til Team Norway. Ola Jr. Nore (19), rally:

Ola Jr. Nore fra NMK Modum & Sigdal kjører rally i R2-klassen med en Opel Adam, og har også internasjonale ambisjoner. Han var også med i finalen i Bilsporttalentet i fjor, og er på satsingslandslaget til Team Norway. Marius Solberg Hansen (16), rallycross:

Marius Solberg Hansen fra Asker og Bærum Motorsport er en skikkelig allrounder som kjører både rallycross, rally og racing. Men han satser mest på rallycross, hvor han i år kjører i klasse 1 med en Citroën. Niklas Eker Abrahamsen (16), racing:

Niklas Eker Abrahamsen fra Asker og Bærum Motorsport har i flere år kjørt gokart, og har nå også begynt med racing i den norske GT4-klassen med en Citroën DS3. Neste år er planen å kjøre den danske DS3-Cup’en, og han er også en del av juniorlandslaget til Team Norway. Reserver: Førstereserve: Marius Solli Paulsen Andrereserve: Petter Sæves Waskaas

Konkurransedagen er 5. oktober, dagen etter finaleløpet i årets norgescup i rallycross junior. Samtidig med dette skal skolearbeid følges opp, hun skal trene og selvfølgelig kjøre rallycross.

- Mange av de tidligere vinnerne er i dag kjente navn i bilsportsammenheng, så her er det mange å se opp til. Dessuten er det et fåtall jenter som har konkurrert om tittelen «Bilsporttalentet», og hittil har ingen jenter vunnet. Det er derfor ekstra stas å være en av de fem nominerte, påpeker Andrine.

Fakta Tidligere vinnere

2007: Pål Varhaug, NAF Motorsport Gjesdal

2008: Thomas Eidjord, KNA Varna

2009: Marius Aasen, NAF Motorsport Asker & Bærum

2010: Andreas Bakkerud, NMK Bergen

2011: Øystein Helgheim, KNA Nordvest

2012: Dennis Olsen, KNA Varna

2013: Henrik Furuseth, NMK Gardermoen

2014: Thomas Bryntesson, NMK Trøgstad

2015: Henrik Krogstad, KNA Nordvest

2016: Mads Emil Siljehaug, KNA Lillehammer Msp

2017: Theodor Olsen, NMK Solør

2018: Emil Heyerdahl, NMK Trøgstad

2019: Sivert Svardal, NMK Konsmo

Andrine i depot med sin gokart i 2011. Foto: Privat

Oppvokst i verksted

Andrine har som mange andre i Konsmo nærmest vokst opp i et verksted med familie og venner som lever og ånder for motorsport. Pappa Torleif Rafoss har «alltid» kjørt billøp, og Andrine var ikke mer enn seks uker gammel da hun var med som tilskuer på EM-runde i Belgia. Da pappa la kjøreskoene på hylla var det naturlig å videreføre kjøregleden til Andrine. Allerede som femåring begynte hun å kjøre gokart og familien reiste til Varmoen for å trene hver mandag, onsdag og lørdag. Som seksåring kunne Andrine begynne å konkurrere og det største i gokart-karrieren var nok da hun som niåring vant norgescupen i «Cadetti», en klasse for både jenter og gutter.

Andrine hadde tidlig fokus på fart og kjøreglede. Foto: Privat

Først som 14-åring var Andrine «gammel nok» til å kjøre bil på bane, da i bilcrossklassen Junior Trening. I 2019, det året hun fylte 15, sto rallycrossbilen på tunet. Konsmojenta skulle nok en gang vise seg å imponere i norgescupen, denne gangen i rallycross. Norgescupen besto av seks løp, Andrine fikk bare kjørt tre av dem men var i A-finalen i samtlige løp. For bilsporten består av opp- og nedturer, noe Team Rafoss fikk kjenne på i fjorårets sesong. Under den andre NC-runden havnet hun på taket, raste motoren og måtte dermed også stå over neste runde. Den femte og nest siste runden resulterte i girkassehavari, men hun sikret seg likevel en 9. plass sammenlagt det året.

Andrine (i kjøredress) sammen med deler av familien før årets første løp i norgescupen. Foto: Privat

Bilcross vs. konfirmasjon:

En annen gøyal historie kan fortelles fra Andrines konfirmasjonsdag – som havnet på samme dag som det prestisjefylte lokaloppgjøret i bilcross «Sørlandsmesteren», som årlig arrangeres på hjemmebanen i Konsmo. Familien var

opptatte av at Andrine skulle få bestemme selv hvordan dagen skulle bli, og da valgte selvfølgelig konfirmanten å kjøre så mye bil som mulig. Det ble ikke bare kappløp på banen, men også et kappløp med tiden: Andrine rakk ikke 1. omgang fordi hun konfirmerte seg i kjøredressen med den hvite konfirmasjonskappa over. 2. omgangen fikk hun med seg før det bar videre til middag med de innbudne gjestene før hun igjen entret banen i bunad og byttet til kjøredress for å få kjørt løpets siste omgang.

Andrine kjører i ny bil denne sesongen. Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Kjemper om gull

Vi kan med andre ord beskrive sekstenåringen som ei fartsglad jente. Sist helg gikk den første norgescuprunden av stabelen, Andrine sto i første og beste startspor i finalen og kjørte inn til en andreplass. Allerede førstkommende lørdag kjøres runde nummer to. Helgen etter, det prestisjefylte «Talentracet» i bilcross.

– Det er viktig å få mest mulig kjøretrening, kommenterer pappa Torleif før han forsvinner ned i verkstedet igjen.

Ingenting å si på Andrines kjøreglede! Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Mon tro om Andrine tar «fri» den siste helgen i september, for å lade opp til finaleløpet og bilsporttalentet første helgen i oktober.