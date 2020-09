Fra overtrening til NM-gull

Etter et par tunge sesonger vant jeg gull og bronse i NM i rulleskiskyting. Nå ser jeg lyst på sesongen.

Skiskytteren Mattias Stakkeland (18) fra Kvinesdal staket seg inn til gull og bronse i NM i rulleskiskyting forrige helg. Foto: Svein Kåre Stakkeland

Mattias Stakkeland

UTØVERBLOGG: Helgen 19.-20. september gikk turen for min del fra Lillehammer til Voss for å delta i NM i M19-klassen i rulleskiskyting 2020. Her møttes skiskyttere fra hele landet til sesongens første nasjonale konkurranse, en helg som gir oss løperne en pekepinn på hvordan vi ligger an fram mot sesongstart på snø.

Jeg fikk denne helgen en bekreftelse på at jeg har gjort mye riktig med trening og forberedelser fram mot ny sesong. Jeg har lagt ned mange gode og varierte treningsøkter i sommerhalvåret. I tillegg til å holde meg frisk som er av stor betydning for å få en optimal oppkjøring mot vinteren.

Spent

Etter et par trøblete sesonger med overtrening var jeg ekstra spent på å konkurrere igjen, da jeg har fått gode svar innad i treningsgruppa gjennom vår og sommer.

Jeg startet sesongen 18/19 med sommer-NM på Gautefall. Jeg var i god form også den gangen og kom på andreplass på sprinten. Da vi kom til vintersesongen, var det lite som fungerte fysisk og jeg stivnet fort. Hele sesongen ble litt av og på, med mye hvile og så prøve ut kroppen i norgescup-helger. Hele sesongen ble ødelagt.

Sesongen 19/20 ble en sesong der jeg fortsatt ikke var tilbake i den fysiske formen jeg visste jeg hadde inne. Men jeg var ett steg nærmere toppen i forhold til 18/19-sesongen. Jeg tok med meg to fjerdeplasser som beste resultat i NM/norgescup.

Har lært mye

Etter dette har jeg lært viktigheten av å hviledager og å holde seg på plussiden. Dette er noe jeg tenker mye på i planleggingen mot vintersesongen. Man ødelegger ikke sesongen med å ta en hviledag for mye.

Jeg er elev i 3. klasse på NTG Lillehammer og trives veldig bra i skiskyttermiljøet der. Alle har samme fokus og ønsker å bli best mulig sammen med dyktige og motiverende trenere.

Oppkjøringen startet med at jeg uka før var sliten og kroppen responderte dårlig etter en hard treningsperiode. Jeg valgte derfor å kjøre tre-fire dager med maks to timer dagen med trening på lav intensitet. Jeg hadde i bakhodet at dette kunne føre med seg en liten formtopp en uke seinere.

Hadde god fart

NM-helgen startet lørdag med distansen sprint, i et strålende vær og gode vindforhold. Av 40 deltakere i min klasse startet jeg midt i puljen og kunne få god sekundering i forhold til løpere foran meg. Jeg holdt god fart i løypa og inn til første skyting lå jeg på femteplass, 13 sekunder bak teten.

Jeg bommet et skudd på liggende skytinga og måtte ut i strafferunde, men klarte likevel å holde 5. plass ut fra skyting, 11 sekunder bak teten. Jeg tapte noen sekunder på andre runden, men gikk meg likevel opp til 3. plass ved inngang

til stående skyting. To bom og to strafferunder resulterte i at jeg gikk ut over ett minutt bak teten, men jeg holdt fortsatt på 3.plassen.

Med god fart siste runde klarte jeg å beholde 3. plassen og kunne stå på pallen å ta imot min første NM bronsemedalje i M19. Selv om jeg ikke var fornøyd med skytinga på lørdagens løp, var det bra å kjenne at kroppen fungerte og jeg klarte å holde bra fart i løypa.

Skjøt kontrollert

På søndagens fellesstart var det pga. koronatiltak en liggende skyting og tre stående. Fellesstarten var på fem ganger to kilometer med fire skytinger. Allerede i første runden skjønte jeg at det ville være viktig å skyte kontrollert.

Jeg kjente ganske fort at det kom til å bli en tung dag i sporet. Da var det egentlig bare å fokusere på skytingen og å treffe. Første runden begynte ganske rolig og greit, og jeg hadde grei fart. På første skyting var jeg bare opptatt av å treffe, ikke å skyte fort.

Det var nok en bra taktikk, jeg skjøt fullt hus og gikk ut kun to sekunder bak teten.

Vi lå fire utøvere i tet inn til andre skyting, jeg fylte opp på første stående og vi var to utøvere igjen i teten.

Jeg begynte å bli sliten, og på tredje skyting var vi to som kom inn samtidig. Begge to bommet to ganger, og da begynte flere å nærme seg, jeg la meg i rygg på de andre og hengte på som et slips.

På siste skyting kom jeg inn bakerst i gruppa på fire. Jeg brukte tid og fylte, og de andre bommet. Det gjorde at jeg fikk en god ledelse på 36 sekunder ut i den siste runden.

På det tidspunktet var jeg veldig sliten, så det gjorde godt å komme til sekundering å høre at jeg hadde en så pass stor ledelse. Denne lørdagen gikk jeg inn til mitt aller første NM-gull, et steg på veien mot målene mine.

Håper på junior-VM

Jeg er nå ferdig med en samling på Naterudstilen/Sjusjøen som er en del av oppkjøringen til sesongen. Nå gjelder det å trene videre for å kunne oppnå topplasseringer til vinteren også.

Mitt største mål er å komme til junior-VM i Østerrike som en av fire som får representere Norge på herresiden i ungdomsklassen.

Jeg håper det blir en bra sesong og at alle terminfestede løp kan gjennomføres med koronatiltak, og at det blir tur til Østerrike.