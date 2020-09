Fin sesongavslutning for Weinberg-søsknene

Stella, Myron og Fabian Weinberg sier seg godt fornøyd med helgas NM, som markerer slutten på en uvanlig sesong.

I helgas senior-NM i friidrett ble det sølv i spyd både til Stella (21) og Myron (20), mens yngstebror Fabian Weinberg (19, t.h.) ble nummer fire i diskos. Foto: Privat

Michael Weinberg, trener KIF Friidrett

Etter et annerledes år grunnet korona endte friidrettssesongen 2020 på en god måte for Weinberg-søsknene. Stella (21), som studerer i USA, har ikke hatt spydtrening «over there» siden slutten av februar. Hun har trent alternativt og også lagd seg sitt eget spyd av en bambuspinne og brukt tape som håndtak for å kunne opprettholde kasting til en viss grad.

Etter at hun kom hjem til Norge i begynnelsen av august, hadde hun to uker å forberede seg til junior-NM og seks uker til senior-NM. I junior-NM vant hun med ny pers, og i senior-NM ble hun nummer to, bare 27 centimeter bak vinneren.

Stella Weinberg (t.v.) kastet 54,49 meter da hun ble nummer to i damenes spydfinale. Foto: Privat

For Myron og Fabian ble det bråstopp med trening i mars. Begge to var på topp da og skulle åpne sesongen i Portugal på European Throwing Cup.

For Fabian (19), som gikk glipp av et junior-VM, var det ikke så lett å holde motivasjonen oppe, uten store konkurranser og med bare små konkurranser der han stort sett kun konkurrerte mot seg selv. Det siste året med juniorutstyr var planlagt annerledes. Til tross for dette ble det gull i junior-NM. Etter det hadde han en måned til å gå fra 1,75 kg tung diskos til 2 kg for å forberede seg til senior-NM.

Fabian Weinberg overtok NM-flagget fra Fana IL i Bergen. NM 2021 er i Kristiansand. Foto: Privat

Det var en tett kamp om bronsemedaljen i senior-NM og til slutt ble det 4. plass for ham med 52,80 meter, bare tre centimeter bak tredjeplassen. Fabian hadde også et ugyldig kast som på rundt 57 meter, som lover godt for den kommende sesongen.

Myron Weinberg (t.v.) kastet 67,36 meter da han ble nummer to i herrenes spydfinale. Foto: Privat

Myron (20) har stor sett vist fin form hele året. I junior-NM ble det 2. plass og målet var pallplass i senior-NM. Der viste han styrke og kom på en fin 2. plass som han var veldig godt fornøyd med.

Yngstesøster Lana (blir 15 år i oktober), som ble operert i foten for fem måneder siden, begynte ikke med trening før i juni og hun fikk en fin tredjeplass i sitt første store nasjonale mesterskap – UM.