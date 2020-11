Tre nye svartbelter i Budosør Judo Club

Denne trioen sikret seg lørdag det gjeve sortbeltet etter en krevende gradering.

Daniel Nomedal Olsen (f.v.), Simen Brunvatne og Lene Nomedal Olsen fra Budosør Judo Club kan nå bytte ut brunbeltet med hvert sitt svartbelte. Foto: Geirmund Glendrange

Geirmund Glendrange Budosør Judo Club

KRISTIANSAND: Lørdag ble det avholdt svartbeltegradering (dan-gradering) på Idda Arena i Kristiansand for Simen Brunvatne (18), Daniel Nomedal Olsen (20) og Lene Nomedal Olsen (22). Graderingen ble avholdt av leder av dan-kommisjonen Martin Helliesen med bisitter Stig Dalva.

Graderingen passet godt å prioritere i 2020 nå som det har ikke vært noen konkurranser grunnet koronarestriksjoner. Våren har vært preget av egentrening og felles utetreninger med alternative øvelser. Det var først i høst ble det åpnet for fullkontakt for utøvere under 25 år, som ledet til graderingstrening.

Foto: Geirmund Glendrange

Ungdommene har deltatt på tre separate helger med spesifikk trening mot det svarte beltet, avholdt i regi av dan-kommisjonen. Graderingen var i første omgang avlyst helga før, grunnet innstramninger i Stavanger kommune, men ble denne helgen avholdt i Kristiansand fordi smittenivået her fremdeles er relativt lavt.

Foto: Geirmund Glendrange

Selve graderingen er organisert i tre runder. Utøverne må først vise alle teknikkene fra bakke (newaza) som består av holdegrep, kvelninger og armbend, deretter stående (tachiwaza) teknikker som kast og fellinger. Det blir etter teknikkene spørsmålsrunde for å underbygge judoforståelsen hos utøveren. Graderingen avsluttes ved å vise Nage No Kata, som er en oppvisning av kast i bestemt mønster, fem serier à tre kast. Målet er å demonstrere alle grunnprinsippene som judo bygger på som balansebrytning i forskjellige bevegelsesretninger.

Graderingen ble avholdt av leder av dan-kommisjonen Martin Helliesen (t.h.) med bisitter Stig Dalva (t.v.). Utøverne fra venstre er Daniel Nomedal Olsen, Lene Nomedal Olsen og Simen Brunvatne. Foto: Geirmund Glendrange

Dette kan høres enkelt ut, men det krever mange år judo i kroppen før man forstår disse prinsippene, hvor man både kan vise et bredt spekter teknikker og forklare dem videre. De tre utøverne som gikk opp til graderingen har mange års erfaring bak seg, bestående av mange treningstimer og konkurranser som har resultert i flere mesterskapsmedaljer. Simen startet med judo i 2013, og har trent judo i sju år. Daniel og Lene har henholdsvis trent judo i sju og seks år, med flere års erfaring fra jujitsu. Beltene er vel fortjent og Budosør gleder seg over å få dette tilskuddet i klubben.

Beltegrader i judo Foto: Wikipedia (skjermdump)