Ferske æresmedlemmer i Otra IL

Geir Daasvatn og Finn Bjørn Rørvik er i tillegg til Geir Magne Feed nye æresmedlemmer i Otra IL.

Geir Daasvatn (t.v.) og Finn Bjørn Rørvik ble utnevnt som æresmedlemmer i Otra IL 23. desember. Foto: Otra IL

EVJE OG HORNNES: Da Otra IL ikke har kunnet ha den planlagte feiringen i forbindelse med 60-årsjubileet, lagde vi en videojulekalender 1.–24. desember.

Og i den forbindelse delt vi ut hele tre æresmedlemskap i klubben vår.

Den første gikk til Geir Magne Feed (63), leder i Otra IL Skigruppe.

Geir Magne Feed ble utnevnt som æresmedlem i Otra IL 22. desember. Foto: Otra IL

Han er mangeårig leder og trener i skigruppa og har lagt ned en stor dugnadsinnsats som løypekjører og utvikling av anlegg.

Han kom til Evje som idrettsoffiser på Evjemoen i 1989 og i 1991 ble han valgt som leder i skigruppa. Et verv han har den dag i dag.

Fra 1987 til 2001 var han trener for det militære landslaget i både langrenn og skiskyting. Thomas Alsgaard, Anders Aukland, Ole Einar Bjørndalen, Lars Berger og Odd Bjørn Hjelmeset har vært elevene hans

I 2000 i forbindelse med Otra ILs 40-årsjubileum fikk Geir Magne klubbens hederstegn i sølv. I 2005 fikk han kulturprisen for Evje og Hornnes Kommune.

I 2012 fikk han Los-fondets ildsjel pris for innsatsen sin, og 2015 ble han kåret til Årets Ildsjel på Idrettsgalla Sør.

Han har vært med på å bygge opp kultur- og idrettslivet i kommune til det er i dag. Utenomsportslig har han stått på i hele denne perioden med arrangementer som julegrantenning i sentrum, kransekakelotteri, jordbærfestival, sportsandakt i påska m.m.

Sportslig er han vel kanskje en personen som har lagt mest til rette for folkehelse aktiviteter, med tilbud som ukentlig sirkeltrening i Otrahallen siden tidlig 1990-tallet, postkasser på sommer -og vinterløyper, først 3-toppers, så 10 – toppers og ikke minst løypekjøring på det store turløypenettet på Høgås/Gautestad.

Han har også vært fast trener for skigruppa sine utøvere i hele denne perioden, sommer og vinter og har fostret opp gode skiløpere som Margit Wiberg, Åsmund Wiberg og Sondre Ramse med flere.

Det var et enstemmig styre i Otra IL som tildelte Geir Magne æresmedlemskapet (Geir Magne var ikke med på avstemmingen).

Æresmedlemskap nummer to gikk til Geir Daasvatn (59).

Han har tidligere vært aktiv i fotball på høyt nivå. Han har vært mangeårig leder i fotball og har lagt ned en stor dugnadsinnsats i Otra generelt, spesielt fotball.

Han har i flere perioder vært spiller, trener og leder i fotballgruppa og ikke minst vært e en ressursperson når det gjelder planlegging utvikling og vedlikehold av anlegg. Geir er en god ambassadør for idretten og har vært med på å fremme denne i positivt i form av redaksjonelle innlegg på hjemmesider og med bilder

Geir prøvespilte for Manchester United i 1977, uten å få kontrakt. Han spilte tre juniorlandskamper (G-19) for Norge i 1978 og 1979.

Ved siden av en årrekke som aktiv fotballspiller i Otra IL (1975-1977, 1979-1983, 1988-2014), har han spilt fotball i Vigør (1978-1979), Hægebostad (1984–1985) og Kvinesdal (1986-1987).

Han har med noen avbrekk vært trener for mange lag i fotballgruppa i Otra IL fra 1977 til 1983 og fra 1988 til 2020, og leder i gruppa og styremedlem i hovedstyret i Otra IL i 1991–1995 og igjen fra 2008 til 2019.

I 2009 fik han Norges Fotballforbunds honorære lederstipend som takk for fortjenestefullt arbeid inne fotballsporten

I 2010 fikk han klubbens hederstegn i sølv for sitt arbeid i Otra IL.

I 2012 fikk han sammen med Geir Magne Feed Los-fondets ildsjelpris.

I 2019 vant han folkets Ildsjelpris for Aust-Agder på Idrettsgalla Sør.

I dag er Geir mest ivrig med fotografering i hele dalen, han administrerer sider som OpplevEvje, Setesdalsida, Setesdalswiki og har nylig gitt ut ei bildebok, Setesdal – Slik eg så han.

Det tredje æresmedlemskap gikk til Finn Bjørn Rørvik (68).

Han er mangeårig leder i Otra IL og har også lagt ned et omfattende dugnads- og utviklingsarbeid i klubben.

Han er til daglig kommunelege i Vennesla. Han har vært en sentral person i den organisatoriske utviklinga av Otra IL, som sekretær på slutten av 1990 tallet, var han styreleder gjennom hele 2000 tallet til han ga klubba videre i 2012.

I den perioden vokste Otra IL og anleggsbygginga i regi av Otra IL enormt, han var en pådriver for å få utviklet Høgås skiområde, bygging av Otrahallen Helse- og treningssenter, omtrent egenhendig rehabiliterte Evje Stadion og flerbruksflata av sand til sandvolleyball, håndball og fotball.

Han var i mange år pådriver for gjennomføring av Handelens dager i samarbeid med handelsstanden på Evje. Som styreleder i et så stort idrettslag som Otra IL var han alltid den som den som stilt ført opp på dugnader, om det skulle være loddsalg i skigruppa eller klipping av fotballbaner, maling av bygg eller feiing av asfaltflater.

Under Finn Bjørn var Otra IL ett av de første fleridrettslagene i sør som ansatte daglig leder i 2003

Finn Bjørn er i dag mest politisk aktiv, men har lovet å komme tilbake i idretten når den epoken er over, men er fremdeles styremedlem i Otra Portal AS, et 100 prosent Otra IL-eid selskap han var med på å danne i 2004. Otra Portal legger til rette for idrettsarrangement og treningsleirer med overnatting og opplevelser i kommunen, mest kjent for elitesamlingen for kvinnelagene i fotball for Amazon Grimstad, Kolbotn og Charlton fra England i 2008.