Våg-gutt til topps

Med pers i samtlige øvelser vant Rayan Rangassamy helgas nasjonale mangekampstevne.

Rayan Rangassamy fra IK Våg (t.h.) og sølvvinner Magnus Nergård Antonsen fra IL Hamar. Foto: Privat

Ida Marcussen IK Våg Friidrett

NES: Øvelsene i 4-kampen var 60 m, lengde, kule og 600 m, noe som skulle vise seg å passe svært bra for Våg-utøveren. Han er opprinnelig fra Mauritius og har kun trent friidrett siden våren 2019.

Dagen startet med lengdehopp, som er en av Rayans sterkeste øvelser. Det ble litt spenning da de to første forsøkene var en halvmeter foran planken og dermed et stykke bak hans potensial. I 3. og siste forsøk klaffet det litt bedre med tilløpet og resultatet 5.24 meter er ny innendørs pers, og like bak hans sterke utendørspers fra i fjor. I neste øvelse, som var 60 m, ble det bekreftet at Rayan har fått trent svært bra gjennom vinteren og er i kanonform. Med tiden 7.76 sekunder knuste han sin pers ifra i fjor og leverer en kjempetid i G14-klassen.

I kule var det første gang han prøvde seg med 4 kg kule, noe som ikke så ut til å være til noe stort hinder for unggutten på vei mot sammenlagttriumf. Han presterte 8.85 m og mistet bare noen få poeng i sammendraget i forhold til sin konkurrent Magnus Nergård Antonsen fra Hamar IL.

Dagen siste øvelse var den fryktede 600m, som for alle og enhver et en "hat-elsk"-opplevelse. Etter at startskuddet gikk, føyk Rayan fram i tet og fant raskt sitt steg og det tempoet som var planlagt, mens Magnus Nergård og Adrian Eriksen (G 13) hang på slep. Rayan styrte løpet alene i front helt til det gjensto 150 m. Magnus gjorde et forsøk på å gå forbi Rayan, som svarte på angrepet og holdt seg foran sin konkurrent. Det utviklet seg til å bli en særdeles spennende oppløpsside, da Magnus nok en gang gjorde et forsøk på å gå forbi Rayan da det gjenstod ca 40 m. De to fightet med hverandre helt inn til målstreken, og ble dermed også belønnet for innsatsen med nye perser og en riktig god følelse etter målgang.

Slik var resultatene i G14-klassen:

1.plass Rayan Rangassamy, I.K Våg : 5.24 - 7.76 - 8.85 - 1.43.83

2.plass Magnus Nergård Antonsen, IL Hamar: 4.62 - 8.37 - 9.94 - 1.44.01

Publisert: Publisert 20. januar 2020 14:51

