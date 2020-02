Solid revansj for Våg

Våg slo skikkelig tilbake etter høstens ettmålstap og vant 29-20 mot Pors i søndagens seriekamp.

Glade Våg-jenter etter søndagens hjemmeseier mot Pors i Karusshallen. Bak fra venstre: Odine Jensen, Marte Kallhovd, Tuva Lilleås, Ine Markussen Thomsaas, Aurora Kvalnes, Laureta Veliqi, Martine Kårigstad Andersen og Iben Tomalie Andås. Foran fra venstre: Tea Sofie Gullbrandsen, Veriana Veliqi, Emma Lindal, Benedicte Udjus, Lise Hag Tellefsen og Jenny Nguyen Mai. Foto: Kai Corrigan

Brukergenerert innhold

Martine Kårigstad Andersen Våg Damelag

Publisert: Publisert: Nå nettopp

KRISTIANSAND: Denne søndagen var vi virkelig klare til å ta imot Pors Karusshallen. Det bitre ettmålstapet fra i høst satt fremdeles godt i oss. Det var en kamp vi burde vunnet, men hvor Pors scoret seiersmålet sju sekunder før slutt.

Treningsuka har gått med til å få alle på laget til å «gå på mål», samt terping på detaljer. Vi var skikkelig konsentrerte da fløyta blåste kampen i gang, og vi føk ut av startblokkene. Forsvaret satt skikkelig fra start, og målene kom jevnt og trutt. Det sto 6-0 etter drøyt ti minutter.

Vi spilte vårt offensive forsvar, flyttet beina godt og fikk stadig brudd i Pors sitt spill. Fremover fortsatte vi å score og ledet klart 16-5 til pause. Å slippe inn fem mål mot Pors på en omgang er helt fantastisk. Vi har ikke tatt poeng mot Pors de siste årene og fikk fortjent positive tilbakemeldinger fra trenerne våre i pausen.

Fakta Kampfakta Våg-Pors 29–20 (16–5) 2. divisjon kvinner avd. 3 Ca. 100 tilskuere i Karusshallen Dommere: Marius Pettersen Juelsen og Stig Christensen Kjernås Utvisninger: Våg 2x2 min, Pors 2x2 min. Toppscorer Pors: Susanne Denise Pettersen, 8 mål. Våg: Benedicte Udjus, Aurora Wangberg Kvalnes 1, Lise Hag Tellefsen 3, Ine Tjomsaas Markussen, Laureta Veliqi 1, Iben Tomalie Andås 2, Tea Sofie Gulbrandsen, Tuva Thorstad Lilleås 3, Martine Kårigstad Andersen 7, Veriana Veliqi, Emma Ingrid Linnea Lindal 4, Odine Marie Jensen, Marte Kallhovd 7, Jenny Nguyen Mai 1.



2. omgang startet på samme måte. Vi fortsatte med godt spill begge veier, og midtveis i omgangen ledet vi 23-10. Vi kunne på det tidspunktet spille med lave skuldre og eksperimentere resten av kampen. Det siste kvarteret slapp vi oss litt ned, koste oss og nøt at vi hadde slått skikkelig tilbake. Da sluttsignalet gikk, sto det 29-20 på måltavla.

Forsvarsspillet var strålende i denne kampen. Vi følte vi hadde full kontroll hele tiden og hadde gode samhandlinger. Fremover fikk vi solid uttelling for det vi øvde på siste uka, noe som resulterte i en brakseier mot et av divisjonens beste lag. Nå ser vi fram mot å ta imot Runar i kommende kamp. Den er viktig for å sikre et opprykkslag fra Kristiansand. Vi tapte fortjent med seks mål mot dem sist, men det er historie og vi skal slå tilbake, som vi gjorde mot Pors denne helgen.

PS! Randesund topper nå 2. divisjon avdeling 2 med 28 poeng på 15 kamper. Våg ligger á poeng, men har to kamper mer spilt. Runar på tredjeplass har 24 poeng på 14 kamper.

Publisert: Publisert: 3. februar 2020 15:00

Vil du skrive for Lokalsporten?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785

Flere artikler