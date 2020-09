Kallhovd-familien herjet i Terrengkarusellen

Lillesøster Anine vant kvinneklassen, hennes tre brødre var blant de fem beste i herreklassen og mamma Turid var raskeste kvinne i sin aldersklasse.

Fra venstre: Tom Andreas Kallhovd (28), Asbjørn Kallhovd (26), Anine Kallhovd (23), Ole Endré Kallhovd (30) og mamma Turid Kallhovd (56) etter torsdagens karuselløp i Jegersberg. Foto: Alvhilde Johannessen

KRISTIANSAND: Fem representanter fra kjernefamilien Kallhovd satte virkelig farge på årets 14. aktivitetstur i Terrengkarusellen. Samtlige fire søsken var i aksjon og alle løp inn til sterke plasseringer i den 4,2 kilometer lange normalløypa. Anine (23) vant kvinnenes normalløype med tiden 17.25 minutter. Tom Andreas (28) ble nummer to blant herrene med 16.05 minutter, mens Ole Endré (30) ble nummer tre med 16.17 minutter og Asbjørn (26) nummer fem med 16.49 minutter. I tillegg var mamma Turid (56) raskest i kvinnenes aldersklasse 55-59 år med tiden 21.13 minutter.

Fra fellesstarten klokka 17.30. Foto: Sverre Larsen

– Det var veldig gøy at vi fikk samlet så mange denne dagen. Det var lillesøster Anine som inviterte til så bra oppmøte, opplyser Tom Andreas Kallhovd.

Tom Andreas Kallhovd var raskest av de tre brødrene Kallhovd denne torsdagen. Foto: Sverre Larsen

Han tok turen fra Øvrebø for å løpe, og debuten i terrengkarusellen ga absolutt mersmak. Hans tre søsken bor i Kristiansand og har lenger fartstid i karusellen. Særlig lillesøster Anine har utmerket seg, med flere bestetider. Mamma Turid er den med lengst reisevei. I flere år har hun reist en gang i uka fra Kallhovd i Evje og Hornnes kommune for å delta i Terrengkarusellen.

Anine Kallhovd har vært raskeste kvinne flere ganger i Terrengkarusellen, så også denne torsdagen. Foto: Sverre Larsen

– I dag manglet vi bare pappa. Men han heier på oss hjemmefra og holder seg i form med å løpe litt i hjemtraktene, sier Asbjørn Kallhovd.

Normalt sett er den eldstebror Ole Endre som er den raskeste blant brødrene, men takket være ekstra god trening siden sommeren var det mellomstemann Tom Andreas som denne gang var kjappest. Bare Jørgen Solli Strøm-Olsen var raskere enn ham denne torsdagen. Totalt var det 411 deltakere i dette løpet, fordelt på 179 jenter og 232 gutter. Hele 65 av deltakerne (15,8 prosent) valgte den 8,5 kilometer lange milslukeren. Bestetidene på milslukeren, som sist, fikk Margaret Anne Heald (45:30) og Bjørn Rune Henriksen (42:30).

Håvard Flå Foto: Sverre Larsen

Håvard Flå (48), deltaker

Hva liker du med karusellen?

– Det er gøy å ha et mål om å løpe fort i løpet av uka. Karusellen er ukas høydepunkt. Man treffer mange hyggelige mennesker. Og så får man konkurranse, både mot seg selv og egne tider, og i forhold til andre.

Tor Helge Fosselie Foto: Sverre Larsen



Tor Helge Fosselie (69), arrangør fra Utvalget

Hvorfor bør folk komme seg ut i naturen?

-Det er for å bevege seg, og så får man ei god helse av det. Andre ting som er viktig med å komme

seg ut er at man bedrer kondisjonen, humøret og det sosiale!

NB! Neste karusell-løp er også i Jegersberg, og det er torsdag 10. september. Vel møtt!

Resultater – Vanlig løype (4,2 km)

K10-14

K15-19

K20-24

1 Anine Kallhovd Sparebanken Sør 17:25

K25-29

K30-34

1 Anita Elén Smette Hennig-Olsen Is 21:09

K35-39

K40-44

1 Anne Kristin Holte KKG 21:29

K45-49

1 Anne Kari Borgersen NOV 17:41

K50-54

1 Hanne Aanensen Sørlandet Sykehus 24:57

K55-59

1 Turid Kallhovd Egen bedrift 21:13

2 Anne Lill Gullsmedmoen Egen bedrift 26:08

3 Mona Guttormsen Multi Regnskap 29:10

4 Inés Del Carmen Lund Tangen vgs. 33:57

K60-64

1 Toril Benjaminsen Egen bedrift 33:41

K70-74

1 Arnhild Kristiansen Egen bedrift 31:42

K75-79

K80-84

K85-89

M10-14

M25-29

1 Tom Andreas Kallhovd NorgesEnergi 16:05

2 Asbjørn Kallhovd Dagfin Skaar 16:49

3 Daniel Hansen Berry Packaging Norway 28:12

M30-34

1 Jørgen Solli Strøm-Olsen Trucknor Kr.sand 15:17

2 Ole Endré Kallhovd Sparebanken Sør 16:17

3 Espen Grundetjern UiA 17:46

4 Morten Tveit Dagfin Skaar 18:18

5 Thomas Norheim Dagfin Skaar 22:12

6 Lars Haugan Dagfin Skaar 22:15

M35-39

1 Kristian Emanuelsen NOV 16:24

2 David Pedersen Optimera 20:17

M40-44

1 Lars Jarle Yttri MHWirth 18:16

M45-49

1 Stig André Jansen Agder Taxi 17:35

2 Robert Stenersen McShane Dagfin Skaar 18:12

3 Håvard Flå Lærerne 18:32

4 Harald Hodnemyr Egen bedrift 20:46

5 Gunnar Mollestad Egen bedrift 21:01

6 Dagfinn Liestøl Egen bedrift 21:19

M50-54

1 Jostein Johannessen Statbil 17:15

2 Gunnar Haraldstad T.O. Slettebøe 18:14

3 Håkon Nymo Team Mosjon 18:26

4 Steinar Justnes Huntonit 24:31

5 Tony Halsall Egen bedrift 29:25

M55-59

1 Stein-Erik Scheie Telesport 17:59

2 Helge Neset MHWirth 18:19

3 Per Ole Lie Lavre Egen bedrift 23:28

4 Svein Trygve Lund Egen bedrift 33:55

M60-64

1 Rune Løkling Nikkelverket 17:43

2 Johnny Hansen Egen bedrift 24:21

3 Jan Jensen Egen bedrift 25:01

M65-69

1 Kåre Pedersen Optimera 27:35

M70-74

1 John Haarr Kr.sand kommune 25:19

2 Alf Gurandsrud Landmåler Sør 26:38

M75-79

1 Gunnar Kristian Vindenæs LSK 27:32

M80-84

M85-89

M90-

Resultater – Milslukeren (8,5 km)

K25-29

K35-39

K40-44

1 Teresa Pham Kr.sand kommune 55:37

K45-49

K50-54

K55-59

K60-64

1 Marit Penne Kr.sand kommune 51:39

K65-69

1 Margaret Anne Heald Kr.sand kommune 45:30

K70-74

M25-29

M30-34

1 Eivind Johan Isaksen Sweco Sør 58:10

M35-39

M40-44

M45-49

1 Dag Svingen T.O. Slettebøe 48:15

M50-54

M55-59

1 Ole Johan Bueklev Repstad 43:15

M60-64

1 Bjørn Rune Henriksen Elkem Fiskaa 42:30

M65-69

M70-74

1 Torbjørn Paulsen Visma 53:50

2 Karl Ivar Moen Caverion Norge 64:23

M75-79

1 Borgar Haugland Team Mosjon 64:26

