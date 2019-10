Flekkefjord J15. Foran fra venstre: Malin Mål, Lotte Egeland, Emma Galdal, Anna Strømland Lien, Regine Hansen, Kaja Log, Filippa Kydland, Hanne Gyland, Janet Allestad Nesje, Linnea Birkeland, Tobine Omland og Rolf Lien (trener). Bak fra venstre: Petter Mål (trener), Vidar Johannessen (trener), Emilie Larsen, Ida Sofie Ramsli, Andrea Myhre, Sara Svege Lindeland, Jannicke Haugland, Anne Abrahamsen, Ronja Egeland, Amalie Jerstad, Nina Marie Svindland Nilsen, Selma Staddeland, Viktoria Johannessen og Torleiv Allestad (trener). Ikke på bildet: Kamilla Bruhjell og Susanne Langeland. Privat

Flekkefjord J15 vant KM-gull

Flekkefjord J15 sikret seg KM-tittelen etter 4-2-seier i en spennende avslutningskamp mot Randesund hjemme på Uenes Stadion.

For mindre enn 20 minutter siden

Dermed kunne jentene slippe jubelen løs og feire en strålende gjennomført sesong.

Laget består av ca. 25 jenter fra årskullene 2004 og 2005 og vi har hatt lag både på nivå 1 og nivå 2 i serien. Sesongen startet i januar med tre faste treninger i uka. Flere av jentene er med på sone- og kretslag samt hospiterer jevnlig med guttelag i klubben. I tillegg er enkelte med på både håndball og turn. Flere jenter fra vårt 13-årslag har også fått prøve seg i løpet av sesongen. Vi er selvfølgelig også veldig stolt på vår kaptein Kamilla Bruhjell sine vegne, at hun er blitt tatt ut i to landslagstropper på J15 i løpet av sesongen.

Etter en veldig god treningsvinter var vi spente da seriespillet startet i april. Etter en litt nervøs serieåpning mot Gimletroll som endte 0–0 gikk vårt 1. lag gjennom vårsesongen med åtte seiere og to uavgjorte kamper. Andrelaget som spilte på nivå 2 gjorde også en god vårsesong med tre seiere, enuavgjort og fem tap i en avdeling med flere 1. lag.

Sommerferien brukte vi til deltakelse i Norway Cup og Kattegat Cup som ga masse flotte opplevelser (både sportslige og utenomsportslige). Cupene bidrar til god stemning og samhold i laget og er nok ett av høydepunktene i sesongen for mange av jentene.

Høstsesongen ble litt mer varierende resultatmessig enn vårsesongen, men med fem seiere, to uavgjorte og et tap var kretsmestertittelen sikret for vårt 1. lag. Andrelaget fortsatte den gode trenden fra i vår med tre seiere, to uavgjorte og tre tap. Som eneste andrelag i avdelingen er dette en sterk prestasjon.

Det er en takknemlig oppgave å være trenere for en så treningsivrig og flott gjeng med ungdommer. Det spirer og gror godt i jentefotballen i Flekkefjord og vi håper vi klarer å ha med oss flest mulig også i årene som kommer. Vi avslutter sesongen med Troll Cup kommende helg.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Publisert 30. oktober 2019 11:01