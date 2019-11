17 lag fra Danmark, Sverige og Norge stilte i det første skandinaviske mesterskapet i roundnet sist helg. Privat

Kristiansandlag ble historisk

KRC Blaze vant nylig det første skandinaviske mesterskapet i roundnet.

KRISTIANSAND: Det var 17 lag som deltok fra Sverige, Danmark og Norge for å spille i to forskjellige divisjoner (advanced og beginners.) Turneringen ble organisert i Gimlehallen av Roundnet Norway og Kristiansand Roundnet Club.

Roundnet (eller spikeball) er en sport som spilles to mot to, hvor hvert lag får tre berøringer før ballen skytes mot et lite trampolinelignende nett. Roundnet er en fersk sport i Norge, men sporten vokser både her og i hele Europa.

Hva er roundnet/ spikeball? Sjekk ut denne videoen

Turneringen begynte med gruppespill og fortsatte med sluttspill etter lunsj. I beginners division var det et lag fra Oslo (Olga Husa) mot et lag fra Kristiansand (Team Røstad) som spilte i finalen. Til slutt var det Olga Husa som vant 2–0.

Pallen i beginners’ division. Her vant Olga Husa (Lina Holberg og Kristine Husa, ikke på bildet), mens Team Røstad (Sondre Ruberg Kristiansen og Marius Røstad, til venstre på bildet) ble nummer to og Spikeball Vikings (Rasmus Thorkildsen og Sondre Haugdal Finne) ble nummer tre. Privat

I advanced division var det fire lag som representerte Kristiansand Roundnet Club. Av disse fire lagene, avanserte to av disse til semifinalen. KRC Blaze og KRC Quackers spilte mot hverandre i semifinalen og i den andre semifinalen ar det et lag fra Danmark mot et lag fra Sverige. Til slutt var det KRC Blaze og laget fra Danmark som avansert til finalen.

Advanced Division Podium 1st- KRC Blaze (Andrew Kuehl & Jared Boyle) 2nd- Vanopslagh (Rasmus Bjerge & Søren Immersen) 3rd- KRC Quackers (Benjamin Aasen & Anders Grønsten).

Pallen i advanced division. Vinnerne fra KRC Blaze (Andrew Kuehl og Jared Boyle) i midten, Vanopslagh (Rasmus Bjerge & Søren Immersen) på andreplass til venstre og KRC Quackers (Benjamin Aasen & Anders Grønsten) på tredjeplass til høyre. Privat

Finalen var høydepunktet i turneringen. KRC Blaze vant den første kampen 22-20 og andre kamp 21-19 og gikk dermed til topps og ble skandinaviske mestere.

Man kan finne alle kampene, inkludert finalen på Roundnet Norway på YouTube.

Nå gleder spillerne og klubben seg til 2020, hvor det er mulig å spille i offisielle European Spikeball Roundnet Association-turneringer. Det inkluderer EM og VM i september i Belgia. Nå begynner prosessen med å skape Norges landslag.

