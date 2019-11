U18, -73 kilo: Daniel Hovrind (nummer to fra venstre) ble norgesmester i judo i Nadderudhallen, mens Simen Brunvatne (helt til høyre) sikret seg bronsemedaljen. Anne Hovrind

Sju NM-medaljer til Budosør

Daniel Hovrind ble norgesmester og Budosør Judo Club tok ytterligere seks medaljer i helgas junior-NM.

U18, -73 kilo: Daniel Hovrind (nummer to fra venstre) ble norgesmester, mens Simen Brunvatne (helt til høyre) sikret seg bronsemedaljen. Anne Hovrind

BÆRUM: Ask Thorbjørnsen deltok på sitt første NM, men begynner å få god erfaring med stevner. Foreløpig er han en lettlevekter og må ofte gå opp både en og to vektklasser for å møte konkurrenten. Ask er ikke skvetten, gikk opp en vektklasse og ble belønnet med en bronse i U15. -38 kg.

Ludvig Husebø Ramirez og Sondre Thorbjørnsen var våre to neste utøvere i -42 kg. Sondre er ganske fersk i gamet, og etter en veldig bra innsats holdt det ikke helt inn for denne lovede utøveren. Ludvig er virkelig tilbake i god judoform og fikk en velfortjent sølv i sitt første NM.

U15, -38 kilo. Bronse til Ask Thorbjørnsen (til høyre). Anne Hovrind

Så var det Ida og Lise Hovrind sin tur. Heller ikke for dem var det konkurrenter i egne vektklasser. Lise går til vanlig i -40 kilo og Ida i -44 kilo. De tøffe tvillingene valgte å gå opp til -48 kg for å gå flest mulig kamper. Selv om det var stor vektforskjell, lot de seg ikke pelle på nesa. Ida kom til finalen, der ble motstanderen for tung, men NM-sølvet var sikret. Lise som var desidert lettest i vektklassen fikk noen «tunge» kamper, likevel feide hun de fleste av matta og endte med en bronse i sitt første NM.

U15, -42 kilo: Sølv til Ludvig Husebø (til venstre). Anne Hovrind

Daniel Hovrind og Simen Brunvatne var våre utøvere i U18, -73 kg. Begge disse gutta var sugne på gullet, og det synes på matta! Begge konkurrerer jevnlig og deltar på de fleste norgescupstevnene. De er begge aktive som hjelpetrener i klubben og er gode forbilder for våre yngre utøvere.

Det er ekstra gøy at klubbens store gutter markerer seg på matta. Simen gikk mange gode kamper og dro i land en bronse

Daniel laget en altfor spennende finalekamp i møtet med Asgeir Skaara fra Sandefjord Judo. Etter ordinær tid var ikke kampen om gullet avgjort, og det blir da « golden score", det vil si at kampen forsetter til en av utøverne får en scoring. Tre minutter på overtid fikk Daniel inn en ippon (10 poeng) og det resulterte i hans første norgesmestertittel i judo.

U15, -48 kilo: Sølv til Ida Hovrind (til venstre) og bronse til Lise Hovrind (nummer to fra høyre). Anne Hovrind

Simen Brunvatne nøyer seg aldri med én klasse, så han er Budosørs utøver i U 21, -73 kg. Simen ladet batteriene sine kjapt og jobbet seg inn i finalen i U21. Han kjempet godt hele veien og sikret seg sølv.

Budosør Judo Club er svært stolt av våre utøvere som alltid « står i det", kjemper og aldri gir seg. Nå er de største konkurransene over for i år. Frem til neste stevne på nyåret kommer våre dyktige trenere til å jobbe beinhardt for at Budosørs utøvere blir bedre på det de er gode på, studerer kamper og retter opp feil.

Norgesmesterskapet kort oppsummert: En gullmedalje, tre sølvmedaljer og tre bronsemedaljer.