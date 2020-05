Når elever gjør det lille ekstra

KKG-elev Steven Quang Tran (18) gikk 12 toppturer i Kristiansand på under to døgn.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Her står Steven Quang Tran ved skiltet mot Ruben på Hånes. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Øystein Sylta Lektor idrett ved Kristiansand Katedralskole Gimle

Kroppsøving i skolen, eller «gym» som folk flest kaller det, har en folkehelse-forebyggende hensikt. Ved å gi elevene en variert og allsidig bevegelseserfaring er målet at dette skal stimulere til å bli glad i fysisk aktivitet og oppnå en livslang bevegelsesglede.

Siden koronaviruset førte til restriksjoner og stengte skoler i midten av mars har kroppsøvingsfaget blitt tilrettelagt mer eller mindre som hjemmeundervisning. I videregående skole blir timene ofte lagt opp som en aktivitet eller treningsøkt elevene skal gjennomføre på egen hånd og dokumentere med bilder og tekst.

At noen elever har god innsats og gjør det lille ekstra er kanskje ikke noe nytt, men denne historien skiller seg ut.

I uke 20 fikk elevene i klasse 3STH ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) utdelt et dokument med bilder av 12 kjente landemerker eller topper i Kristiansandsområdet fra Tveit i nord til Søgne i sør, med teksten «Denne uka skal du på topptur! Du velger selv om du tar én eller flere turer, om du går eller løper, men turen(e) dokumenteres med bilde av deg selv sammen med skiltet eller varden».

De fleste elevene var samvittighetsfulle og fikk med seg en topp eller to, eller kanskje til og med tre. Steven Quang Tran ville det annerledes, og klinte like godt til med alle 12 toppene på under 48 timer. Om innsatsen var drevet av indre motivasjon eller et ønske om å imponere læreren vites ikke, men imponerende er det uansett. Det kaller jeg å gjøre det lille ekstra. Utfordringen er herved sendt videre!

Anstein fyr – Flekkerøya Foto: Privat Ravneheia – Baneheia Foto: Privat

Bervannet – Baneheia Foto: Privat Holmenkollen – Jegersberg Foto: Privat

Den Omvendte Båt – Jegersberg Foto: Privat Slettehei – Jegersberg Foto: Privat

Trappene – Vågsbygd Foto: Privat Den Lille Prekestolen - Vågsbygd Foto: Privat

Gråmannen – Hellemyr Foto: Privat Ruben – Hånes Foto: Privat

Havsyn – Tveit Foto: Privat Spjotheia – Søgne Foto: Privat