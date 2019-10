Fra starten av torsdagens korte løype (tre kilometer) ved Gimlebanen. Sverre Larsen

Våt karusellavslutning

733 deltakere måtte tåle våte forhold da årets 19. og siste løp i Terrengkarusellen gikk av stabelen.

KRISTIANSAND: Jan R. Hansen i Karusellutvalget oppsummerer avslutningen:

– Opptakten til sesongens siste karuselløp rundt Gimle gård var vann, og atter vann. Karusellsjef John Humborstad hadde i dagevis vært rundt og testet vannstanden for å finne ut hvor det var mulig å løpe, og endelig beslutning ble tatt så seint som kl. 10 løpsdagen.

Det striregnet de første timene av arrangementet, og meget sparsomt med folk i løypene i starten. Men heldigvis letnet det litt etter hvert, så tidtakingspuljene møtte ikke noe verre enn lett yr.

Like før puljestartene i vanlig løype gjallet det bursdagssang over høyttaleranlegget, og nestleder i Utvalget (og starter for dagen), Tore Heidenreich, hadde gleden av å overrekke blomsterbukett til sjefen, John Humborstad, som meget passende, fylte 70 år, presis på dagen for et karusellarrangement.

John Humborstad fikk velvalgte ord og blomster fra Tore Heidenreich. Sverre Larsen

I over 30 av sine år har John (blant flere andre verv) vært leder av Terrengkarusellen, og må gis brorparten av æren for at karusellen har bygd seg opp til å bli et flaggskip for bedriftsidretten i landsmålestokk, og en betydningsfull aktør for folkehelsen i Kristiansand og områdene rundt. Vi gratulerer alle John på det hjerteligste med dagen, og håper han fortsatt har mye å tilføre oss i årene fremover!

Så til idrettsprestasjonene, der de fem raskeste løperne av hvert kjønn, uansett alder, ble følgende i normalløypa:

Hos kvinnene ble det seier til Anne Kari Borgersen (12:11), foran Anine Kallhovd (12:23), Lisbeth Jensen Gallefoss (12:31), Trine Holmer-Hoven og Hanne Beckmann Kristiansen (begge 12:53)

Hos herrene ble det seier til Kristoffer Pettersen (10:14), foran Stian Urdal (10:32), Are S. Nygårdsæter (10:51), Ørjan Svaland Aas (11:11) og Jens Christian Iglebæk (11:13).

Vi vil også sette utropstegn ved en 10-åring, Brage Bjorvann Josefsen, som kjempet seg til mål, skulder ved skulder med damevinneren. Et stort løpstalent!

Fra starten i Milslukeren, 6 km Sverre Larsen

På Milslukerdistansen stilte det hele 146 løpere, og her ble det hos kvinnene en fantastisk prestasjon av Siren Amelia Seiler (22:41), som ville ha smadret feltet i vanlig løype, på begge rundene. Bak Siren kom Anne Kristin Holte (29:07) og Inger Britt Bakstad (30:09).

Meget gode prestasjoner av de beste mennene, der Vegard Danielsen (20:38) vant, foran Johnny Stensvold (21:08) og Jørge Solli Strøm-Olsen (22:14).

Kristoffer Pettersen Sverre Larsen

Kristoffer Pettersen (35), vinneren av herreklassen, kort løype

Hvordan brukte du kreftene dine i dag?

– Man måtte bruke kreftene fornuftig og riktig for å vinne. Det var enkelte tunge partier, siden det var bløtt på grunn av regnværet i dag. Men ellers kunne man holde stor fart på flatene der ute.

Anne-Kari Borgersen Sverre Larsen

Anne-Kari Borgersen (47), vinneren av dameklassen, kort løype

Hva synes du om løypa her i dag?

– Den var kjempegøy, med enkelte krevende tekniske partier.

Jon Mølland Sverre Larsen

Jon Mølland (46)

Synes du karusellen er gøy?

– Ja, den er kjempegøy. Man kommer seg rundt på forskjellige plasser i hele Kristiansand kommune, og også utenfor den kommunen. Alle løpene har noe spesielt med seg.

Trine Kiland Sverre Larsen

Trine Kiland (49)

Hva synes du om området her ved Gimlevang?

– Det er veldig fint å løpe her. Det er variert terreng. Det er noen flate og noen kuperte partier. Mannen min og jeg bor i Grimstad, og jeg jobber i Kristiansand. Jeg trives godt her!

John Humborstad, torsdagens 70-årsjubilant. Sverre Larsen

John Magnus Humborstad (70), arrangør fra Utvalget

Gratulerer så mye med dagen! Hvordan har tiden din vært i karusellen?

– Det begynte i 1989. Jeg har derfor vært med 30 år i karusellen. Det har i alle disse årene totalt vært ca. 600 000 enkeltstarter. Jeg har alltid jobbet i gode team her. Terrengkarusellen står for folkehelse til deltakerne. Mange setter stor pris på den. Vi har hatt en litt tøff høst, med krevende nedbør enkelte ganger. Men alt i alt er jeg fornøyd med mitt engasjement og med sesongen!

NB! Terrengkarusellen takker alle karuselldeltakere for oppslutningen i sesongen 2019. Det er årsavslutning på Tangen videregående skole 14. november, og det begynner klokka 18.00.

