Ti på topp-turmål 7: Ravnehei

Ukens turmål er en av de mer ukjente. Navnet på toppen er Ravnehei. Turmålet ligger imidlertid ikke ved Ravnedalen på Grim, men i Voiebyen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fin utsikt til Holskogkilen. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Brukergenerert innhold

Kristin Tverberg, Bedriftsidretten

Turmålene i «Ti på topp» tilrettelegges av Bedriftsidretten i samarbeid med Den Norske Turistforening Sør og Midt Agder Friluftsråd. Fram mot sesongstart for årets «Ti på topp» 26. april kan du hver uke lese en presentasjon av ett av årets ti turmål. I faktaboksen nederst i dette innlegget ser du lenker til de seks første Ti på topp-turene.

Fakta Hensyn i forhold til smittefare: Vi er inne i en ekstremsituasjon som verden ikke har opplevd maken til i fredstid. I denne situasjonen har hvert enkelt menneske ansvar for å bidra til å hindre spredning av smitte, samtidig som det kanskje er viktigere enn noen gang at vi tar vare på egen og andres fysiske, psykiske og mentale helse. Smittefaren medfører sterk innskrenkning i bevegelsfriheten. Vi oppfordrer til å følge myndighetenes anbefalinger til enhver tid. Egenorganiserte aktiviteter strider ikke mot helsemyndighetenes vedtak. Vi anbefaler å gå turer i naturen alene eller sammen med familien, og å holde god avstand til alle rundt deg. Folkehelseinstituttet anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn.

Utsikt til både hav og hei fra toppen. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Adkomst

Vi anbefaler parkering ved Torkelsmyra skole, alternativt buss M2 Voiebyen til «Voie Grendehus».

Stien

Løypa starter like til venstre (sør) for Voie Grendehus og følger parallelt med bilveien ned mot Langenesvegen ett stykke før den skjærer inn i skogen mot venstre. Ravneheia er med sine 101 meter over havet den høyeste heia i Ytre Vågsbygd. Selv om høyden er beskjeden er utsikten god. Herfra kan du skue utover den vestlige delen av Voiebyen, skjærgården i Kristiansand, Vestergapet og videre mot Langøya og Tjamsøya i Søgne. Stien slutter på toppen av Ravneheia og er derfor ikke mulig å gjøre til rundtur. Lengde på turen er ca. 3 kilometer tur/ retur.

Mange fine plasser å ta en rast på toppen. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Helvedeskløfta og Torkelsdalen

På vestsiden stuper fjellet bratt ned mot Holskogkilen. Her finnes også den nærmest utilgjengelige Helvedeskløfta. Det fortelles at en gang falt en kvinne utfor og ble drept her. I kløfta finnes noen ganger rovdyr reir. Det er nok mulig at det har vært ravner her som har gitt navnet til heia. På sørsiden har vi Torkelsdalen og det er rimelig å tro at det en gang har vært en husmannsplass i denne dalen. Mulig var det «Torkel» som ryddet den i sin tid?

Løva tar en rast i sola på neste ukes topp. Denne toppen ligger i Tveit og vi blir veldig imponert om noen skjønner ut fra bildet hvilken topp det er. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Behov for kart?

Ravneheia er en litt ukjent topp, og den er ikke så godt merket og skiltet før sesongstart i Ti på Topp. Hvis du vil ta turen før sesongstart anbefaler vi derfor å ta med turkartet «Rossevann, Vågsbygd og Berge». Dette kan kjøpes på sportsbutikken Vågsbygd senter eller i turbutikken til DNT Sør i Gyldenløves gate 2. Stien opp kan stedvis være litt utfordrende da det noen steder er litt bratt og ulendt.

Bonusturer?

Turen til Ravneheia er ikke så lang. Vi anbefaler derfor gjerne å kombinere toppturen med for eksempel en rundtur i lysløypa i Voiebyen. Skogen i Voie er stor og har mange flotte turstier, badevann og utsiktspunkt så det er bare å nyte.

Det beste utelivet finner du i naturen.

Velkommen ut!

Fakta Fakta Ti på Topp Ti På Topp er et tilrettelagt turtilbud som passer for alle uansett alder, fysisk form og turerfaring. Du velger selv om du vil gå alene, sammen med venner, familie eller kollegaer. Ti turmål i Kristiansand og Vennesla presenteres. Gjennom turbeskrivelser, kart med inntegnede ruter, god merking, egen app og premiering, er målet å motivere folk til å begi seg ut i nærmiljøet. Lønnen for at man tar turen er god fysisk form, god helse og flotte naturopplevelser. Aktivitetsperioden varer fra 26.04-11.10. Informasjon og påmelding: www.tipåtopp.no Ti på Topp legges til rette av Bedriftsidretten i samarbeid med Den Norske Turistforening Sør og Midt Agder Friluftsråd. Ti på Topp er «Et folkehelsetilbud for hele familien» Årets "Ti på Topp" Topp nummer 1: Askedalsheia Vågsbygdskogen Topp nummer 2: Ansteins fyr Flekkerøy Topp nummer 3: Badstufjell Vestre Vallesverd Topp nummer 4: Buråsen Brennåsen Topp nummer 5: Kringsjåknatten Vennesla Topp nummer 6: Kråkehei Baneheia Topp nummer 7: Ravnehei Voiebyen Topp nummer 8: Lanseres uke 13 Topp nummer 9: Lanseres uke 14 Topp nummer10: Lanseres uke 15