70 mil i bil på en fredag

Kjell Løvdal hadde funnet et perfekt løp for sin montéstjerne Troll Svenn fredag kveld. Utfordringen var at det krevde en biltur på 70 mil.

Kjell Løvdals Troll Svenn lot seg ikke affisere av lang reisevei fredag, og tok karrierens 37. seier da han vant på Biri sammen med Helene Kolle. Foto: Hesteguiden.com

Det var få som trodde på skjær i sjøen da Troll Svenn sto på startstreken i jakten på karrierens 37. seier fredag kveld. Det eneste spørsmålet var om reiseveien kunne påvirke Kjell Løvdals montéstjerne; løpet gikk nemlig på Biri Travbane. Det betød en reise på 70 mil tur-retur fredag.

Råsterke Troll Svenn lot seg imidlertid aldri affisere, og sammen med rytter Helene Kolle toget vallaken unna til enkel seier. Triumfen var Troll Svenns 37. i karrieren, og den 23. på 37. forsøk under sal. Vinnertida ble 1.26,0/2140 meter.