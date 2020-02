Knepent Arendal-tap mot eliteserielag

Arendal gikk på årets første treningskamp-tap da eliteserielaget Sandefjord vant 1-0 på hjemmebane lørdag.

Unge og lovende Redon Pllana var blant dem som fikk spilletid for 2. divisjonslaget Arendal Fotball mot eliteserielaget Sandefjord i lørdagens treningskamp. Foto: Privat

SANDEFJORD: – En bra test, der vi manglet nødvendig presisjon offensivt, oppsummerer Arendal-trener Steinar Pedersen.

Arendal har nå spilt fire treningskamper på ti dager - og disse har kommet midt i en tøff treningsperiode. Fasit er to seire (mot Vindbjart og Jerv), en uavgjort (mot Viking) og altså et knepent tap mot Sandefjord. Det var George Gibson som etter fire minutter i 2. omgang satte inn det som skulle bli matchvinnerscoringen.

– Jeg takker Gud for målet, og er glad på hele lagets vegne. Vi jobber bra og slår tilbake etter noen resultater i det siste som vi ikke var fornøyd med, sa George Gibson til SFTV etter kampen.

Tøff periode

– Vi har kommet godt gjennom en lenge planlagt periode som vi visste ville bli tøff. Jeg synes spillerne har jobbet godt de siste ukene, og det aller viktigste vi får ut av en slik periode er at vi får både fysikk og viktig læring i banken som det kan være viktig å ta med seg videre mot sesongstart, sier Arendal-trener Steinar Pedersen.

Fakta Kampfakta Sandefjord Fotball - Arendal 1-0 (0–0) Gamle stadion – 150 tilskuere Mål: 1-0 George Gibson (49) SANDEFJORD: Jacob Storevik – Vidar Ari Jónsson, Lars Markmanrud, Marius Høibråten, Jørgen Kili Fjeldskår – Peder Meen Johansen, Enric Vallés Prat, Rufo – Herman Solberg Nilsen, George Gibson, Ikhsan Fandi.

Sandefjord fra 60 min: Jacob Storevik – Brice Wembangomo, Lars Grorud, Henrik S. Falchener, Anton Kralj – Emil Palsson, William Kurtovic, Martin Andersen – Marcus Victorio, Sivert Gussiås, Kristoffer Normann Hansen. ARENDAL: Jonatan Byttingsvik - Peder Nersveen, Sune Kiilerich, Dejan Corovic, Håvard Meinseth - Kim Kvaalen, Tobias Arndal, Shariff Cham - Markus Håbestad, Omar el Ghaouti, Fabian Stensrud Ness. Benyttede innbyttere: Mads Madsen, Jakob Rasmussen, Anders Bjørge, Anders Hylen Pedersen, Redon Pllana.

Oppgjøret mot Sandefjord ble nok en solid prestasjon fra Arendal-laget, selv om Pedersen i etterkant av kampen ser mye som burde vært bedre:

– Vi slipper til litt for mange sjanser imot, vi er ikke presise nok i det offensive spillet og vi har for mange unødvendige balltap. Sånn sett er ikke dette mer enn midt på treet som prestasjon. Samtidig har vi fått sett mange spillere og også testet spillere i ulike posisjoner. Det er verdifullt og nyttig.

Skader og fravær

Mot Sandefjord var det blant annet en helt nykomponert forsvarsrekke, delvis på grunn av skader og fravær - men også fordi Steinar Pedersen vil gi alle spillerne en fair mulighet til å vise seg fram i treningskamper mot tøff motstand.

– I denne kampen måtte vi bruke Peder Nersveen på høyreback og Håvard Meinseth på venstreback, mens Sune Kiilerich og Dejan Corovic utgjorde stopperduoen. Siden dette er en nykomponert firer så ser vi jo at det mangler litt på det relasjonelle områder, men jeg synes alle griper utfordringene på en god og konstruktiv måte. Vi er tynt besatt i forsvarsrekka for tiden med viktige spillere ute. Derfor må vi teste ut nye kombinasjoner og gjøre det beste ut av situasjonen, konstaterer Arendal-treneren.

Omar el Ghaouti feiret 30-årsdagen sin med å spille treningskamp mot Sandefjord. Foto: Privat

Slitne bein

Sandefjord satte Arendal under press i deler av kampen, men alt i alt mener Steinar Pedersen at laget løste de defensive utfordringene greit nok. Han innrømmer at det er mer å jobbe med offensivt, basert på denne kampen.

– Samtidig tror jeg det er nokså normalt at spillerne sliter med presisjon og offensivt tempo. Det er mange slitne bein for tiden og spillerne bærer preg av at vi er i en tøff treningsperiode. Det går utover presisjonen, og det bidro også til at vi ikke grep de gode overgangsmulighetene vi fikk på en god nok måte. Men vi lærer av dette, og det er uansett nyttig å få testet oss mot bra motstand, oppsummerer han.

Det som gledet Arendal-treneren aller mest var den lagmoralen og disiplinen spillerne viste.

– Arbeidsinnsatsen kan ingen ta dem på. Alle som er i aksjon legger ned en veldig solid jobb. Og så er det normalt at vi fortsatt har mye å jobbe med på denne tiden av året. Nå har vi en uke igjen av den tøffeste oppkjøringsperioden og vi har fått viktige svar på hva vi må prioritere i treningsarbeidet framover, sier Steinar Pedersen.