Tredje strake seier for serieleder Arendal

Søndag ble Levanger beseiret 2-0 av et Arendal-lag som verken har avgitt poeng eller sluppet inn mål i årets 2. divisjon.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Arendal Fotball har fått en flott seriestart, med 7–0 i målforskjell på de tre første kampene. Foto: Arendal Fotball (arkivfoto)

Brukergenerert innhold

Arendal Fotball

En perlescoring fra Fabian Ness i det 88. minutt avgjorde kampen mot Levanger. Arendal topper 2. divisjon avdeling 2 med ni poeng, sju scoringer og null baklengsmål.

– Disse resultatene gir oss selvtillit. Det blir viktig videre, fastslår trener Steinar Pedersen etter søndagens 2-0-seier mot Levanger.

Best fra start

Arendal var det klart beste laget fra første spark på ballen og festet umiddelbart grep om kampen. Og akkurat som i de to første serierundene, så fikk Arendal også denne gangen et tidlig ledermål. Bare et kvarter var spilt da Dejan Corovic spilte fram Tobias Arndal på høyrekanten. Dansken slo inn i boksen og der kom Conrad Wallem på et perfekt timet løp. Uten å nøle dundret han ballen bak Levanger-keeperen og ga Arendal en fortjent ledelse.

Arendal dikterte det meste av det som skjedde på banen også resten av 1. omgangen. Det ble skapt flere store sjanser, der blant andre Tobias Arndal var svært nær å sette ballen i mål fra kort hold – men ble forstyrret i siste øyeblikk og ballen gikk til side for keeperen. "Pete" Reinhardsen fikk også ballen over målstreken etter en corner, men dommeren annullerte på grunn av dytting i feltet.

Endret kampbilde

Men kampbildet endret seg etter hvilen. Levanger hadde ballen mest. Arendal ble liggende svært lavt og fikk aldri opp intensiteten i presset.

– Vi blir spilt lave, konstaterer Steinar Pedersen som mener det var Levangers formasjon med tre breie stoppere som ble vanskelig å håndtere for Arendals første pressledd.

Dermed klarte de for mange ganger å spille seg fram mot Arendals 16-meter. Derfra kom de både til innlegg og skudd, i tillegg til at Levanger også fikk flere farlige dødballmuligheter. Men uttelling fikk altså hjemmelaget aldri.

– Jeg synes backene våre leverer en svært god kamp, både offensivt og defensivt. Stopperne våre er også bunnsolide. Derfor skapte heller ikke Levanger store målsjanser, selv om de hadde ballen mye i 2. omgang, sier Steinar Pedersen som justerte noe på laget utover i kampen.

Fabian Stensrud Ness. Foto: Arendal Fotball (arkivfoto)

Det ga også resultater til slutt. Avgjørelsen falt da innbytter Håvard Meinseth dro av et par Levanger-spillere og kom helt alene med keeper. Han spilte ballen forbi keeper, men uten mulighet til å sette den i mål. Derfor spilte han tilbake til kaptein Fabian Ness som på toppscorervis avsluttet knallhardt i venstre kryss, uten at Levanger-keeperen rakk å få opp armene. Med 2-0 og to minutter igjen av ordinær tid, kunne Arendal kontrollere inn tre poeng og tabelltopp.

Gir laget æren

Fabian Ness, som står med tre scoringer på de tre første kampene, gir lagkameratene hovedæren for at han har kommet så godt i gang denne sesongen:

– Vi er effektive fordi laget generelt kommer til bedre muligheter, mener han. Samtidig peker han også på at det er en viktig kvalitet å kunne kontrollere kampen gjennom å ligge så lavt som Arendal gjorde i andreomgangen – og samtidig avgjøre i sluttminuttene.

– Vi er både trygge og gode når det gjelder å ligge lavt. Samtidig vet vi at vi er gode på kontringer, konstaterer han.

Selv om det ikke var planen å bli liggende så lavt som laget gjorde etter pause, så er han likevel fornøyd med hvordan Arendal håndterte dette.

– Det er en sterk prestasjon at vi ikke slipper til noen særlige sjanser imot når vi blir spilt så lave som vi gjorde etter pause, sier kapteinen som mener vinneroppskriften framover er åpenbar:

– Vi må gjenskape prestasjonene vi har levert til nå. Nøkkelen blir å nullstille oss og jobbe knallhardt inn mot neste kamp, sier Fabian Ness.

Hardt arbeid

Trener Steinar Pedersen er enig:

– Det er hardt arbeid som skaper resultater. Fabian har jobbet veldig godt gjennom hele oppkjøringen og trener hardt hver eneste dag. Han har dessuten sluppet skader i år, noe som selvfølgelig er viktig.

Nå venter Vard på hjemmebane neste helg, og ingen skal være i tvil om at ambisjonen er å vinne igjen.

– Intensitet og disiplin blir nøkkelen. Det kollektive forsvarsspillet legger et godt grunnlag for oss, og vi har selvtillit etter å ha levert gode prestasjoner over lang tid. Nå skal vi glede oss over tre nye poeng, men så handler det om å forberede oss til neste oppgjør. Det er mye som skal skje framover, og vi har fått en god start. Hele laget har fått gode referanser på hva som må til for å vinne fotballkamper, sier Steinar Pedersen.

LEVANGER – ARENDAL 0–2 (0–1)

Tobb Arena

Mål: 0–1 Conrad Wallem (15. min), 0–2 Fabian Stensrud Ness (88. min)

Gult kort: John Philipe Koko (Levanger), Magnus Nørby Madsen og Fabian Ness (Arendal)

Arendals lag:

Leopold Wahlstedt

Peter Reinhardsen, Dejan Corovic, Sune Aagaard KiIlerich, Magnus Nørby Rønn Madsen

Conrad Wallem, Peder Nersveen, Kim Kvaalen (Ilir Kukleci, 87. min), Tobias Arndal (Håvard Meinseth, 80. min)

Fabian Stensrud Ness, Omar Fonstad el Ghaouti (Stian Michalsen, 60. min)