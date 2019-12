Glade gullvinnere: Martin Hauglid og Daniel Bendiksen i NVBF Teen-turnering i Håneshallen lørdag. Foto: Privat

Dobbeltseier til Søgne-spillere

Utøvere fra Søgne IL Volleyball vant både jente- og gutteklassen i lørdagens NVBF Teen-turnering i Håneshallen.

Olav Eieland Søgne IL Volleyball

KRISTIANSAND: I en fullsatt Håneshallen, der Lauvåsen IL inviterte til nissefest og turnering lørdag 14. desember, hadde vi tre deltakende lag.

Teen volleyball er en aktivitet for 13–19 åringer med to mot to spill på småbaner. Siden mange klubber ikke har store nok staller til deltakelse i cuper med seksmannslag, som ofte krever mannskap på 10 spillere eller mer.

Vi Søgne IL er veldig heldige med å både ha 3. divisjonslag og Teen-lag, mye de samme ungdommene.

Vi har et utstrakt samarbeid med Lauvåsen, hvor deres Teen-spillere har vært på våre treninger fast 1 gang i uka.

Nå var det på tide med gjenbesøk i deres storstue, Håneshallen.

Teen Jenteklassen, gullvinnere fra Søgne. Vilde Jørgensen og Emma Furholt i Håneshallen lørdag. Foto: Privat

Det ble jevne, tette oppgjør mot mange gode lag fra KSK (Kristiansand) Mandal, Lauvåsen med flere, men til slutt sto Søgne igjen med finalevinnere og gullvinner i både Teen jenter og Teen gutter.

Det var Vilde Jørgensen og Emma Furholt som vant jenteklassen, og Martin Hauglid og Daniel Bendiksen som vant gutteklassen. Eirik Jørgensen og Mathias Gumpen nådde ikke helt opp, men det ble bronsemedalje etter semifinaletap mot et godt KSK-lag.

