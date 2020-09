Glede, kameratskap og opplevelser, ispedd frustrasjon og nedturer

Som lidenskapelig Aston Villa-fan og «banehopper» fanger man hele følelsesskalaen.

Kristiansanderen Kjell Erik Eriksen (55) er en lidenskapelig Aston Villa-fan og «banehopper», som har sett fotballkamper på 86 baner i ni land. Dette bildet er tatt før kampen Tottenham-Brighton 23. april i fjor, som var kamp nummer fire for Tottenham på sin nye hjemmebane. Foto: Privat

Kjell Erik Eriksen

Siden mars 1975 har Aston Villa vært laget mitt. Et valg som ga en del oppturer på 70-tallet og starten av 80-tallet. Siden har det vært lite å juble for rent sportslig. Hvorfor Villa? Et spørsmål jeg ofte får. For meg var det viktig å holde med et lag få andre holdt med. Da jeg så dem slå Norwich i ligacupfinalen i 1975, falt valget på Villa. Jeg var da drøyt ti år gammel. Samme sesongen rykket de opp fra gamle 2. divisjon til toppligaen engelsk 1. divisjon. Jeg kjente ingen andre som var Villa-supporter.

Det tok noen år før jeg fikk se Aston Villa live, men i mars 1998 var jeg på Villa Park for første gang og så dem slå Crystal Palace 3-1. En stor opplevelse. Siden har jeg sette Villa live 15 ganger, seinest i april 2019.

Den første kampen jeg så i England var Chelsea-Newcastle i februar 1985, på ei gressmatte som var helt brun og en stadion som ikke var fullsatt. På 80-tallet var engelsk fotball nede i en bølgedal preget av hooliganism og dalende interesse fra publikum.

Møter med gamle helter

Som mange andre fotballsupportere er jeg medlem i en supporterklubb og det i den norske Aston Villa-supporterklubben. Vi er ca. 500 medlemmer i Norge. Supporterklubben arrangerer årlig en tur til Villa Park, hvor det ofte er med 60-100 medlemmer. På disse turene er det fast med en tre retters middag fredagskvelden, hvor gamle Villa-spillere møter opp og mingler med oss norske supportere. Her har vi møtt fordums helter som Gary Shaw, Brian Little, Ian Taylor, Tony Morley m.fl. En gang deltok også den tidligere manageren Ron Atkinson på middagen vår. Han var manager for Villa i tiden 1992-1994.

På disse årlige supporterturene blir vi tatt imot med åpne armer av klubben. Aston Villa er nok ikke så blaserte som mange av de profilerte klubbene hva gjelder sine utenlandske supportere. I tillegg blir man kjent med Villa-supportere fra hele Norge. En av mine store opplevelser på Villa Park var en solskinnsdag i februar 2008. Aston Villa slo Newcastle 4-1 og John Carew scoret hat trick. Det var stort for en norsk Villa-supporter.

Jeg har etter hvert sett fotball på 86 baner i ni land. Som Start-fan var selvfølgelig gamle Kristiansand stadion min første bane, og der var jeg ofte. I Storbritannia har jeg besøkt 38 baner fra nivå en til nivå seks. Videre har det blitt turer til Tyskland, Østerrike, Spania m.fl.

Man kan av og til lure på hva man holder på med når man står ute på den spanske landsbygda og ser en nivå fire-kamp sammen med en håndfull spanske bønder. På en bane som heller nedover ev. oppover alt etter hvilken side laget spiller på. Det gjorde jeg og et par kamerater i februar i år. Vi så da til sammen fem kamper i Spania. Den største opplevelsen på denne turen var å se Martin Ødegård i aksjon for Real Sociedad mot Real Valladolid i La Liga.

Banehopping med sjarm

Vi er tre kamerater som har hvert vårt engelske favorittlag og reiser rundt og ser fotball i inn- og utland. Man kaller dette banehopping. Mange rister på hodet når vi forteller at vi reiser rundt og besøker fotballbaner av ymse slag og ser lag få har hørt om. Men dette er turer som gir mange gode opplevelser i tillegg til fotballkampene. Turene begynner alltid med gode forberedelser. Man peker seg ut steder man skal besøke, bestiller transport, hotell og billetter.

Etter hvert blir man god på å finne rimelige flybilletter, samt gode og rimelige hotell. Vi kjøper nesten alltid fotballbillettene direkte fra hjemmelaget. Under turene er det viktig å besøke steder som er verdt å se, og vi har fått mange fine opplevelser i de landene vi har besøkt. Vi nyter god mat og drikke, samt at det er veldig trivelig å dra på tur med gode kamerater. Banehopping handler om alle opplevelsene man får når man besøke nye steder. Steder man sannsynligvis ellers aldri ville ha reist til, om ikke man hadde vært interessert i fotball.

Det er mer sjarmerende å se fotball i lavere divisjoner i f.eks. England. I Premier League er det nå pengene som styrer alt. Det har tatt helt av og blir bare verre og verre. Jeg tror mange fotballfans misliker dette. Premier League er i dag en verdensliga og en turistmaskin. Man skal bare et hakk ned til Championship hvor man finner den mer genuine engelske fotballen. Her er det ingen verdensstjerner, og hovedsakelig den vanlige mann i gata som står på tribunene. Her finner man tilbake til den gode engelske stemningen man husker fra tippekampene før i tiden.

Her er jeg sammen med min sønn Thomas. Bildet er tatt på hjemmebanen til Watford, Vicarage Road i april 2017. Vi så PL-kampen mellom Watford og Swansea. Foto: Privat

Ved å besøke forskjellige baner i England og andre land finner man selve fotballsjelen. Man glemmer aldri øyeblikk som når man besøker den lokale fotballpuben i Aldershot før kampen mellom Aldershot og Dartford. Aldershot Town var dagene før kampen satt under administrasjon. På puben møtte vi supportere av Aldershot som var lettere sjokkert da de hørte at vi var nordmenn som hadde reist fra Norge for å se Aldershot Town.

Unik stemning

Etter at vi besøkte Tyskland og så kamper i Bundesliga, har jeg fått veldig sansen for tysk fotball. Stemningen på tribunene er helt unik i Tyskland. Med en hovedregel om at klubbene skal være supportereide med 51 prosent, får fansen en større tilhørighet til klubbene. Når koronaen på et tidspunkt er borte, er mitt neste mål å besøke Westfalen stadion eller Signal Iduna Park som banen i dag heter. Dette er hjemmebanen til Borussia Dortmund. Et lag jeg har fått veldig sansen for.

Men foreløpig får man følge fotballen fra sofaen. Koronaen har satt reisene på pause. Til helgen åpner Premier League-sesongen 20/21, og helgen etter Bundesliga. Foreløpig med tomme tribuner. Da får vi se om Aston Villa overlever denne sesongen i PL. Som Villa-supporter har det vært mye frustrasjon og nedturer de siste årene. Eller om Dortmund klarer å kare seg forbi Bayern München denne sesongen.

