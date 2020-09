Kristiansand-roer ble NM-dronning

Hanna Gailis Inntjore vant tre NM-gull, mens det ble sølv til kristiansanderne Oskar Sødal og Syvert Senumstad.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Hanna Gailis Inntjore (t.v.) vant tre NM-gull på Årungen sist helg. Foto: Estela Re-Ma

Brukergenerert innhold

Truls Albert Kristiansand Roklubb

Hanna Gailis Inntjore er fra Kristiansand, men konkurrerer nå for Oslo-klubben Christiania Roklubb.

To sølvmedaljer gikk til utøvere fra Kristiansand Roklubb:

Oskar Sødal tok sølv i lettvekt singlesculler, like bak vinneren fra Bergens Roklub, Kristoffer Brun, som for øvrig er et av de store medaljehåpene for neste års OL i Tokyo. Løpet fikk stor oppmerksomhet, da prestasjonen til Kristoffer Brun ble kronet med kongepokalen for beste mannlige prestasjon under årets NM.

Oskar Sødal vant sølv i lettvekt singlesculler. Foto: Jostein Senumstad

Som oppladning til sølv-løpet, stilte Oskar Sødal også opp i tungvektsklassen, hvor han overrasket stort med å kvalifisere seg til finalen. I et sterkt felt med blant annet Olaf Tufte og Kjetil Borch, endte Oskar på 6. plass.

Det var også knyttet stor spenning til om juniortalentet Syvert Senumstad ville forsvare fjorårets junior-NM-gull. Syvert har tidligere i år satte verdensrekord på romaskin for junior-roere. Etter et nervepirrende løp, i en tett duell med Jonathan Wang Norderud fra Christiania Roklubb, nådde ikke Syvert helt opp i sluttspurten og måtte se NM-gullet gå til Oslo-roeren i år.

Peder og Syvert Senumstad ror her inn til femteplass. Foto: Estela Re-Ma

Syvert deltok også i toer uten styrmann, med sin bror Peder Senumstad. Brødrene måler begge to meter på strømpelesten og har derfor høydemessig store forutsetninger for å lykkes i denne tekniske båtklassen. Etter en noe rolig og litt for kontrollert start, ble avstanden for stor opp til konkurrentene og guttene endte i mål som nummer fem.

Lisabeth Andersen ble nummer to i paraklassen bak Birgit Skarstein. Foto: Estela Re-Ma

Fra Kristiansand Roklubb var Lisabeth Andersen representert i paraklassen. Hun deltok ikke i en NM-øvelse, men viste rå muskelkraft og satte ny personlig rekord, bak den kjente «Skal vi danse»-roeren Birgit Skarstein.

Hanna Gailis Inntjore (foran) ble NM-dronningen med tre gull. Foto: Privat