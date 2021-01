Stensli vant dobbelt i lagmesterskapet

Alf Stensli (58) skjøt seg til topps både i kikkertklassen og AG3-klassen i søndagens lagmesterskap i grovfeltskyting på Farvannet.

Meritterte Alf Stensli fra Kristiansand og Omegn Skytterlag imponerte i årets første stevne. Foto: Tore Ellingsen (arkivfoto)

Roar Engen Kristiansand og Omegn Skytterlag

KRISTIANSAND: – Dette var en veldig fin start på det nye året, og det var kjempestas å vinne dobbelt, melder Stensli etter endt konkurranse.

Han er særlig godt fornøyd med skytingen i AG3-klassen. Å få 40 treff av 42 mulige, på figurer som står 50-100 meter over maksimalgrense for militære klasser er ikke hverdagskost.

– Det er ekstremt vanskelig å treffe små figurer med AG3. I år er det siste året med dette våpenet, og deretter blir det skyting med Forsvarets nye våpen, HK416, opplyser Stensli og legger til:

– Jeg håper vi alle sammen i løpet av dette året kan nærme oss et normalt skytterliv, med både trening og stevner hvor vi møter gode venner i et svært godt og inkluderende miljø. Mine ambisjoner i år er selvfølgelig å vinne alle stevner jeg deltar på, enten i kikkertklassen eller med AG3. På Landsskytterstevnet og i militært NM er ambisjonen å være med å vinne gull i lagskytingen for HV-08 for 12. gang, og å bli individuell militær norgesmester for andre gang. I tillegg har jeg som mål å kvalifisere meg til finalen i Stangskyting med AG3 for 4. gang.

Dobbeltvinner Alf Stensli i midten, flankert av Roar Engen (t.v.) og Jarle Tvinnereim. Foto: Lars Fredrik Gyland

Farvannet viste seg fra sin beste side søndag med strålende sol og lite vind, noe som ga en fin ramme rundt arrangementet. Feltutvalget hadde lagt opp en flott løype med hele sju hold, med til sammen 42 tellende skudd.

Totalt deltok 21 skyttere fordelt på følgende klasser:

Kikkertklassen: 10 skyttere

Klasse 4: 5 skyttere

Klasse 2: 2 skyttere

Klasse 1: 2 skyttere

Klasse V55: 2 skyttere

Klasse AG3: 2 skyttere

Jarle Tvinnereim og Emma Gyland. Foto: Lars Fredrik Gyland

Det ble en flott dag med mye god skyting. Odd Frank Olsen gikk av med seieren i klasse 2-5, V55 med 42/20. Alf Stensli vant som nevnt både AG3 klassen med 40/11 og kikkertklassen med 42/30, sistnevnte ble også det beste resultatet i stevnet. Erlend Dalene vant klasse 1 med 42/28. Gratulerer til vinnerne med flott skyting, komplett resultatliste ser du her: