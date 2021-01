70 «ribbeløpere» boltret seg i Kvadraturen

Det var jovial stemning før, under og etter Det store ribbeløpet gjennom Kvadraturens gater.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Her sees de fleste deltakerne som 1. nyttårsdag løp årlige Ribbeløpet gjennom Kvadraturens gater på kryss og tvers. Foto: Ole-Marius L. Mathiassen

Brukergenerert innhold

Ole-Marius L. Mathiassen Arrangør Det store ribbeløpet

KRISTIANSAND: I et år da de aller fleste løp enten har blitt avlyst eller gjort om til virtuelle løp, var det en glede å kunne inviterer til det årlige Ribbeløpet også i 2021. De siste årene har Byen vår i det stille fått en ny nyttårstradisjon. Siden den spede begynnelsen med en treningstur romjula 2013 stilte det året etter 35 deltakere til «offisiell» start og siden da har det vært økning hvert år fram til deltakerrekord med 105 entusiaster i fjor. Det er godt mulig vi kunne ha økt også i år, men det har ikke blitt gjort noen rekrutteringstiltak denne gang.

Første nyttårsdag, litt før klokka 12, samlet løpeglade mennesker seg øverst i Elvegata. Det var deltakere fra Kristiansand Løpeklubb, sykkelklubben, Vågsbygd Runners, triatleter, samt ultraløpere og nysgjerrige mosjonister. Målet var som alltid å løpe samtlige av Kvadraturens gater på kryss og tvers og ende opp der man startet, øverst i Elvegata. Samlet distanse er omtrent 1,7 mil.

Stor framgang

Blant løperne var venndølen Kåre André Djupesland (45), som deltok for andre år på rad. Han endte omtrent sist i debutløpet, men perset denne gang med over 40 minutter til den fine tiden 1.21 time.

Kåre André Djupesland er i vesentlig bedre form nå enn da han var på samme tid i fjor, da han fikk sin løpedebut i Det store ribbeløpet (og da dette bildet ble tatt). Foto: Ole-Marius L. Mathiassen

– Det var veldig stas å merke så god framgang. I fjor verket jeg i hele kroppen i et døgn etter løpet, men denne gang gikk det overraskende bra og det ble en pangstart på det nye året, sier Kåre André.

Framgangen skyldes jevnlig løping i hele 2020, inkludert til og fra jobb som ungdomsskolelærer på Havlimyra skole for Lund-bosatte Kåre André.

Flott fellesskap

Som en slags flash mob iført joggesko løpes det med fellesstart gjennom Kvadraturen. Mange har sportsklokker, og det digitale sporet vi etterlater på treningsappen Strava minner sterkt om svoret på ei saftig juleribbe (se bildet under, så skjønner du sikkert). God jul, liksom! Turen er for mange av deltakerne en enkel affære. Byen vår er jo som kjent ganske så flat, og tempoet er bedagelig. Men noen bryter grenser.

Slik ser løypenettet for Det store ribbeløpet ut, med start og mål i Elvegata. Foto: Skjermdump Strava.com

Det settes distanserekorder, mentale sperrer ryker, og tid i «rød sone» er for enkelte urovekkende høy. For enkelte anbefaler de avanserte sportsklokkene våre tre dagers hvile etter seansen. Alle får vi den samme belønningen. Lungene fylt av frisk luft, 17 blanke kilometer i treningsdagboka, og opplevelsen av et løpefellesskap det er vanskelig å sette ord på.

For du angrer aldri på en løpetur.

Les også:

Det store ribbeløpet i Kvadraturen blir stadig større

Deltakerrekord i Det store ribbeløpet