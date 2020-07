Bytrimmen – urban turorientering

Nå står det 24 poster og venter på besøk i området på Gimlemoen/Gimle gård.

Jan Blandkjenn og Ingvild Mulen fra Kristiansand Orienteringsklubb med kartet som kan benyttes til å finne de 24 postene i Bytrimmen. Foto: Kristiansand Orienteringsklubb

– Det er veldig gøy å kunne presentere et turorienteringstilbud som alle kan benytte.

Det sier Aileen Runde, som har vært pådriver i KOK for å få Bytrimmen på plass.

Enkle poster

Alle postene ligger i nærområder og er plassert så de er enkle å finne, selv om du ikke har erfaring med kart og kompass. Alle postene er tilgjengelige med rullestol eller barnevogn.

På mobil

Kartet finner du på Bytrimmens side på Turorientering.no eller i appen Turorientering og søk etter Kristiansand Orienteringsklubb. Hvis ikke du har mulighet til å skrive ut kartet laster du den ned på mobilen. Brosjyre med kartet finner du på KOKs hjemmeside. Du kan ta postene i den rekkefølgen du selv vil.

Å finne poster er alltid like gøy og det trenger ikke være i skogen. Foto: Ingvild Mulen

Registrere deg med Klipp

På hver post henger det en ca. sju centimeter stor oblat som er merket med en kode. Du kan registrere koden på www.turorientering.no eller appen Turorientering – velg «Klipp». For å registrere klipp må du ha opprettet en bruker, her kan du også registrere familiemedlemmer som ikke har egen epostadresse. Alle t.o.m. 12 år som er registrert mer enn 20 klipp innen 31.10.20 er med i trekning av en orienteringspremie. Klipp på Bytrimmen poster gir to poeng som kan brukes i poengsamlingen til Skautrimmen.

Økt interesse

Interessen for turorientering, av mange kalt «skattejakt», har eksplodert denne våren da korona situasjonen gjorde at mange måtte finne nye måter å trene eller mosjonere på. Aller størst økning har urbane turorienteringstilbud hatt og endelig har vi fått ett slikt tilbud i Kristiansand også.

Ta postene i det tempoet du selv vil – det er lov å ta en pause underveis. Foto: Ingvild Mulen

Flere tilbud

• Skautrimmen er med siste 60 poster ulike steder i Kristiansand er den klassiske utgaven av turorientering. Her ligger de fleste postene litt vekk fra sti, og det er litt å avstand mellom postene. I 2020 i områdene Møvig/Voie, Vågsbygd, Grostøl og Jegersberg.

• Baneheitrimmen har som navnet tilsier poster i Baneheia. Hvert år er det plassert ut 20 poster i nærheten av en av hovedstiene, her er det er kort mellom postene.

Bytrimmen kompletterer dermed KOKs turorienteringstilbud med en urban variant hvor postene kan nås av alle.

Oblat som henger der posten er. Foto: Aileen Runde

Prøve o-løp?

Hver tirsdag i sommer arrangeres det orienteringsløp «KOK Sommercup». Her er det løyper i alle vanskelighetsgrader. I august starter klubbtreningene opp igjen med tilbud fra ca. 6 år. Informasjon om KOK Sommercup og klubbtreninger finner du på KOKs hjemmeside.