Jens Lasse Dokkan, nettopp hjemkommet fra EM i dressurridning med to gull rundt halsen. Roland Thunholm/Norges Rytterforbund

OL- og EM-vinnere til Sørlandshallen

Det pågående internasjonale dressurstevnet i ridning i Sørlandshallen samler noen av de beste pararytterne i verden.

Anton Granhus Norges Rytterforbund

KRISTIANSAND: På startstreken er OL-vinner fra Rio Ann Cathrin Lübbe og fersk europamester Jens Lasse Dokkan.

Under Indoor Epona skal begge ri konkurranser fredag, lørdag og søndag. Begge vant sine titler i paradressur – dressurridning for funksjonshemmede. Både Lübbe og Dokkan er noen av de mestvinnende rytterne i internasjonale mesterskap i sine grad av funksjonshemning. Lübbe har også mottatt pris på Idrettsgallaen for sine prestasjoner på ridebanen.

Indoor Epona er et kjempeløft for norsk ryttersport og internasjonale utøvere, trenere og funksjonærer som er til stede i Sørlandshallen skryter av stevnet. Det er 16 parautøvere fra hele Norden som møtes til dyst i Sørlandshallen denne helgen, sammen med funksjonsfriske ryttere som begynte sine konkurranser i går, onsdag.