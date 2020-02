Jerv-seier mot Fløy

Jerv vant 4-2 mot Fløy i onsdagens treningskamp i Sørlandshallen.

Jerv åpnet dårlig, men vant likevel mot Fløy onsdag. Foto: FK Jerv (arkivfoto)

Victoria Nikolaisen FK Jerv

KRISTIANSAND: Kampen startet på verst tenkelig måte for vår del. Fløy fikk frispark rett utenfor 16-meteren, og skjøt den hardt over muren og i mål. Fløy gikk opp i 1-0-ledelse etter kun tre minutter. Like etter hadde de et skudd i stolpen.

Resten av 1. omgang hadde vi god kontroll og Fløy fikk kun kjenne på ballen ved noen anledninger. Etter 21 minutter utlignet vi til 1-1. Simon Larsen fikk ballen langs kanten, slo den inn til Myhre som sendte ballen videre til Daniel Aase, som var sikker i avslutningen.

Fakta Kampfakta Fløy - Jerv: 2-4 (1-3) Mål: Henrik Andersen og André Richstad (Fløy), Aase x2, Campos og Suggelia (Jerv). Fløy (4-3-3): Ante Knezovic - Jone Kleppa, Matej Dekovic, Johan Naglestad, Kaj-Stian Apeland - Arent-Emil Hauge, Henrik Andersen, Tobias Henanger - Dardan Dreshaj, Lasse Sigurdsen, Anders Hella Benk: Andreas Olsvoll, Jørgen Richardsen, Henrik Dahlum, Ole Fredrik Thorsen, Mathias Grundetjern, Sander Bergan, Daniel Eikeland, Andre Richstad. Jerv: Øvretveit - Larsen (63´Roppestad), Norheim, Hove - Solli, Myhre, Suggelia, Wichmann (57´Wangerud) - Aase (57´Zernichow), Campos (57´Mafi) - Dang (57´Hoel).

Da det var spilt 30 minutter, var Simon Larsen frampå igjen. Nok en gang kom han på løp og Wichmann sendte en fin pasning gjennom. Innlegget traff Campos som skjøt ballen sikkert i mål.

I førsteomgangens siste spilleminutt bestemte Aase seg for å gjøre det selv. Han dro med seg ballen, og plasserte den enkelt i mål. Stillingen var da 3-1 og lagene gikk til pause.

Like etter hvilen tok Aase ansvar igjen. Han lekte litt med Fløy-spillerne før han sendte ballen rolig gjennom til Håkon Suggelia som kom alene med keeper. Suggelia gjorde ingen feil, og satt ballen rolig forbi en utspilt keeper.

Uten de store sjansene kom Fløy til slutt til en mulighet. De scoret og stillingen var da 4-2 til Jerv. Dette ble også sluttresultatet.

Fløy melder på sin hjemmeside: Trener Nikola Trajkovic og hans apparat kan ta med seg mye bra tendenser fra kampen, i både to mål, bra ballgjenvinninger og mange gode sjanser som ble skapt både fra banespill og dødball. Jerv viste seg gode foran mål og lot seg ikke be to ganger når det var litt slurv i Fløy-forsvaret.

Fredag reiser Jerv til Marbella hvor de skal være en uke. Der skal de spille to treningskamper. For Fløy venter en treningsperiode på to uker før Trajkovic og hans menn vender nesen mot Tyrkia og treningsleir i varmere strøk.