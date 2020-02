Verdensmester vant klubbstevne i håndbak

Den tidligere verdensmesteren Øyvind Birkeland (48) brøt seg til topps da Kristiansand Håndbakklubb arrangerte åpent klubbmesterskap.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kristiansand-bosatte Øyvind Birkeland (med ryggen til) har vunnet en rekke nasjonale og internasjonale mesterskap i håndbak. Her kjemper han mot Lars Endre Tollefsen (bronsevinnet i fjorårets NM) i Gimlehallen. Foto: Trine Robstad

Tor Jan Husebø Kristiansand Håndbakklubb

KRISTIANSAND: I helgen som var brakte det løs med åpent klubbmesterskap i bryting og håndbak.

Det var tidligere I høst at den nokså originale idrettsgreinen håndbak fikk egen klubb i Kristiansand. Allerede sist helg ble det første klubbmesterskapet arrangert for Kristiansand Håndbakklubb som, i samarbeid med Kristiansand bryteklubb, trakk over 60 utøvere til Gimlehallen.

Mesterskapet ble en fin blanding av håndbak og bryting hvor det var deltakere med i alle nivå og aldre.

Ikke så overraskende var det tidligere verdensmesteren Øyvind Birkeland som dro av gårde med gull i klassen tungvekt.

Som leder av klubben er jeg er godt fornøyd med oppmøtet og håper klubbmesterskapet kan bidra til økt interesse for denne voksende sporten.

Se flere bilder her:

Øyvind Birkeland på toppen av pallen i tungvekt. Foto: Trine Robstad

Foto: Trine Robstad

Foto: Trine Robstad

Foto: Trine Robstad

Foto: Trine Robstad

Foto: Trine Robstad Foto: Trine Robstad

Publisert: Publisert: 11. februar 2020 21:44

