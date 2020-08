Sov med god samvittighet

Det er når jeg tar ferie og ikke er omringet av ting jeg må gjøre, at jeg merker hvor mye søvn jeg faktisk trenger, eller i hvert fall hvor mye jeg har å ta igjen.

Personlig trener Julie Rafoss (27) fra Vennesla har skrevet denne teksten. Foto: Privat

Julie Rafoss Personlig trener

Hver gang jeg reiser på ferie, spesielt i Nord-Norge, har jeg gjort noe mer enn andre ting, nemlig å sove. Jeg sover normalt sett fem-sju timer hver natt hjemme, noe jeg vet er for lite. Når hverdagen er hektisk og man generelt lever på at man har «to energitanker», så er det fort gjort å undervurdere eget søvnbehov.

Nettopp det inspirerte meg til å skrive litt om nettopp det. Viktigheten av søvn og hvorfor vi ikke bør nedprioritere det for å gjøre andre ting. Søvn er utrolig viktig for helsen vår, for treningsresultater og for at kroppen skal prestere og fungere normalt.

Dette er noen av følgene ved for lite søvn:

1. Økt matlyst og søtsug (som igjen kan føre til vektøkning)

2. Redusert testosteronproduksjon og økt kortisolproduksjon (stresshormon)

3. Nedsatt næringspartisjonering – økt tap av muskelmasse og redusert tap av fettmasse.

4. Insulinresistens

5. Dårligere konsentrasjon og evnen til å tenke fornuftig

Foto: Privat

Som du ser er ikke akkurat dette oppskriften på lavere fettprosent og mer muskelmasse, og heller ikke oppskriften på en produktivt og bra hverdag. Prioritèr søvn og ikke vær redd for å sove så mye som du måtte ha behov for! Å «spare inn» timer på å sove mindre og få gjort mer er bare dumt. Det vil straffe seg uansett for kroppen trenger det den trenger.

Tips for å få sovne fortere og sove bedre:

1. Hold deg unna unaturlig lys minst én time før leggetid. Det vil blant annet si fra tv, pc, mobiltelefon og nettbrett.

2. Ro ned i god tid før du legger deg så du ikke går direkte til sengs med høy puls og hodet fult av dagens stress og gjøremål.

3. Om du tenker på ting før leggetid, skriv det ned så du får det ut av hodet.

4. Spis én-to timer før leggetid slik at du ikke legger deg med middagen i halsen. Det kan også være bra å ha mer karbohydrater i siste måltid da mange opplever å bli søvnige og sove tyngre.

Sov godt!

