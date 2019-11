Alle spillerne samler seg mens coach Jesse Lee Crombel oppsummerer samlingen. Dragoslav Jerkovic

Basketspillere fra sør samlet i Grimstad

Den første av fire spillerutviklingssamlinger fant sted i Grimstad denne helga, med 30 spillere fra hele regionen.

Dragoslav Jerkovic, Lauvåsen IF

GRIMSTAD: Basketballforbundets Region Sør gjennomførte i helga spillerutviklingssamling (SPU) med spillere og trenere fra flere av klubbene i regionen. Denne gangen sto Jesse Lee Crombel (leder i Arendal Titans og i Region Sør) og Dragoslav Jerkovic (leder i Lauvåsen Wildcats og breddeidrettsklubben Lauvåsen Idrettsforening) som ansvarlige for gjennomføringen av samlingen. Begge har vært delaktige på tidligere SPU og nasjonale talentcamper (NTC) og vet hva som må til og hva som forventes av spillerne på campen.

Inviterte alle i regionen

Samlingen ble gjennomført i Holvikahallen til Grimstad IL Express og alle spillere født i 2005 og 2006 var invitert. Klubbene som var representert denne gangen var Arendal Titans, Kristiansand Pirates, Grimstad Eagles, Lauvåsen Wildcats og til og med en jentespiller fra Stavanger. Spillerne fikk trent på alt fra ballbehandling, skyting til mer avanserte øvelser som er viktige å ha kjennskap til hva gjelder den nasjonale campen. Fokuset til trenerne var hele tiden på de grunnleggende basketballferdighetene til spillerne og samtidig bevisstgjøre de på hvordan disse skal utføres korrekt.

Til venstre coach Jesse Lee Crombel. Dragoslav Jerkovic

Lange timer på samlingen

Etter to økter på til sammen fire timer og en time pause så var det noen som var slitne, men da trenerne spurte på slutten om de hadde det gøy, så var det et enstemmig og høyt «JA» som klang gjennom hallen. En del av læringen under en så lang dag er at det er viktig med hvile, spise riktig og drikke mye. På de nasjonale campene består dagene av like mange og lange økter og går over flere dager. Da er det ekstra viktig at spillerne lærer seg å hvile mellom disse øktene, sove godt, spise når det er satt opp måltider og drikke rikelig med vann. Under NTC får spillerne besøk av blant annet en ernæringsfysiolog som forteller om dette og er åpen for samtaler med dem som ha behov for det. Dette er en viktig del av det å drive med idrett og spesielt når de er i den alderen de er i nå.

Apaløkka, Oslo, NTC. Dragoslav Jerkovic helt til høyre. Thor Brødreskift

Flere jenter kommer til basket

På samlingen i Holvikahallen møtte det opp rekordmange jenter og flere forventes å komme på neste samling. Det er både gledelig for idretten, men ikke minst for videre jentesatsing i regionen. Lauvåsen Wildcats hadde flest jenter med på denne samlingen og mange av dem har vært med på både flere SPU og NTC. Jentelaget fra Kristiansand Pirates består av veldig mange spillere og håpet er at jentene fra begge lag vil være forbilder for andre jenter som ønsker å starte med idretten.

Spillerutviklingsprogrammet (SPU) har fokus på grunnleggende basketballferdigheter og inviterer til skillstrening med åpne samlinger for gutter og jenter født i 2005 (U15) og 2006 (U14).

SPU har to hovedmål:

* Å å ha et utviklingstilbud som holder høy sportslig kvalitet i Region Sør. Relasjonsbygging på tvers av regionen og utvikling av trenere er også viktige aspekter.

* Å forberede spillere til talentcampen ved å gjøre dem kjent med landslagsprogrammet.

Fra venstre Jesse Lee Crombel, Dragoslav Jerkovic og Dana Meknas. Dette er fra NTC i Apaløkka, Oslo tidligere i 2019. Thor Brødreskift

Nasjonal Talentcamp (NTC)

Norges Basketballforbund (NBBF) arrangerer en nasjonal talentcamp i løpet av sesongen (29. mai-1. juni), som en del av forbundets satsing på å bygge opp aldersbestemte landslag. Landslagstrenerne vil besøke hver region minst en gang i sesongen i forbindelse med en SPU. Region Sør har de siste sesongene vært godt representert på NTC og har gjort et veldig godt inntrykk på både de andre regions trenerne og ikke minst landslagstrenerne.

Fra venstre: Kevin Juhl-Thomsen, Vasileios Tsernisof og David Cox. FIBA Basketball

Landslagstrener i regionen

Region Sør er også stolt av er det finnes en landslagstrener i rekkene våre. Nå i to forskjellige aldersgrupper. Kevin Juhl-Thomsen tilhører Lauvåsen Wildcats klubbmessig, men er ansiktet utad for hele regionen som trener på landslaget. Dette vil vi i regionen høste veldig av i framtida. Med hans bakgrunn og erfaring vil alle i regionen kunne utvikles i riktig retning. Både trenere og spillere. I samarbeid med KKG igangsettes også basketball som en toppidrettsgren med Kevin i spissen. Det er ingen tvil om at basket er i utvikling og det som skjer nå er veldig positivt for idretten i regionen.

En emosjonell Kevin Juhl-Thomsen. FIBA Basketball

Fakta Fakta Lauvåsen Wildcats basket Basketball startet september 2016 på Hånes skole. Det var kun fem-seks barn som var med da. Dette økte en del i tiden framover og underveis endret laget navnet til Lauvåsen Wildcats etter avstemning blant barna. Dette er gruppene våre: J05 og 06 (bestående av jenter 13–15 år), U10 og U12 (jenter og gutter under 12 år) og 3x3 (bestående av jenter og gutter 11–15 år). Åpent for alle onsdager kl. 20.00-22.00 i Håneshallen.

Fakta Fakta basketballklubber på Sørlandet Disse klubbene ønsker nye medlemmer i alle aldre velkommen: Kristiansand: Kristiansand Pirates (www.pirates.no) Lauvåsen Wildcats (www.lauvasenif.no) KSI Basket (www.ksisport.no/basket) Torridal Saints (www.torridal.no/) Arendal: Arendal Titans (www.arendaltitans.no) Søgne/Mandal: Søgne og Mandal BBK (www.slamdunk.no) Grimstad: IL Express (www.ilexpress.no)

