Venndølen Jan Roar Fredriksen (48), som har scoret nest flest mål for Vindbjarts A-lag gjennom tidene, har satt opp sitt drømmelag i en 1-3-5-2-formasjon.

Bare Øyvind Løkkebø Gausdal med sine 238 mål på 270 kamper har scoret flere mer for Vindbjarts A-lag enn Jan Roar Fredriksen, som stoppet på 150 mål på 277 kamper. Her hiver Fredriksen seg inn med dødsforakt i en seriekamp mot Randesund. Foto: Kjartan Bjelland

Lokalsporten presenterer også i årets sesong flere lokale fotballspilleres drømmelag. Drømmelaget består av medspillere og ev. motspillere gjennom karrieren.

Keeper: Dag Tore Fredriksen. Jeg så tidlig at min ni år yngre lillebror kom til å bli en meget god keeper. Enorm en mot en, veldig tøff i duellene, men dessverre mye skadet grunnet spillestilen sin. Det var jo bare å kaste seg inn i duellene! Han spilte også i Fløy og Start. Husker Kjetil Rekdal (Vålerenga) gikk ut og sa at han var imponert over «Daggis» i 0–0 kampen mellom Start og Vålerenga på Kristiansand stadion.

Høyre back: Geir Hansen. Han debuterte tidlig på A-laget for Vindbjart. Kvikk i beina og veldig god til å bryte foran motstanderen. Fikk ingen hjelp av Jarle Stomnås bakover.

Preben Gundersen, her i Start-drakt. Foto: Fædrelandsvennen

Midtstopper: Preben Gundersen. En fantastisk spiller, som var god på haue som vi sier i Vennesla. Men dessverre, Preben, du kom til kort mot meg. En stille person helt til helga kom.

Venstre back: Kenneth Bronebakk. Duellsterk spiller som styrte forsvarsrekka. Ble etter hvert flyttet framover på banen som spiss. Var like god på banen som på byen etter kamp. Mye skadet og sliter fortsatt med ballongankler.

Høyre ving: Jarle Stomnås. God til å vende vekk motstanderen mer rumpa når ballen var i beina. Veldig presis fot når motstander var vekk. Jeg kunne egentlig bare stå og heade ballen i mål, for Jarle visste alltid hvor jeg sto. Han jobbet kun på motstanderens banehalvdel, noe Geir Hansen fikk erfare. Det var mange spillopper med Jarle, eksempelvis da han hev gummikuler i ansiktet på linjedommeren, fulgte opp med ytringen «bare kødda» og ble tildelt rødt kort. Dommer Thor Håversen husker vel også kampen mot Flekkefjord hjemme som gikk inn i historiebøkene. Det ble tre utvisninger på Vindbjart den gangen.

Høyre indreløper: Øyvind Røraas. En av de tre beste midtbanespillerne jeg har spilt med. Fotballklok og med løpskapasitet som en varmblodshest. Han scoret en del mål, men det var ikke på hodet, ettersom han er 1,60 på strømpelesten. Bra å ha på laget, gutten ga aldri opp med løpingen sin.

Sentral midtbane: Dag Stian Tallaksen. En motivator av de sjeldne. Den fødte kaptein med vinnerinstinkt, godt overblikk og en ballvinner. Vant de fleste duellene i boksen, om det var i forsvar eller i motstanderens 16-meter. En fryd å ha på laget.

Harald Reinhardtsen er den med flest A-kampen for Vindbjart gjennom tidene, med 352. Foto: Kristiansand Avis

Venstre indreløper: Harald Reinhardtsen. Harald kunne drible tre mann inni en telefonboks, veldig glad for å ha ham på laget. Måtte være utrolig frustrerende for motstanderen. Mistet så å si aldri ballen. En veldig god ballvinner, som scoret de fleste målene på hodet. Moroklumpen i laget på trening og lørdagskveldene.

Venstre ving: Geir Nordahl. Det var alltid gøy med Geir på laget. Han Var og er nok den mannen som skyter hardest i landsdelen. Utrolig treffprosent innenfor stolpene. Geir var forsvarets skrekk når han ladet på frispark. Var kanskje den som jobbet minst tilbake i sammen med Jarle. Sto for det sosiale på laget etter kamp og av og til før kamp.

Spiss: Geir Strand. En vanvittig god spiller som seinere gikk til Start. Teknisk god og med bra blikk for spillet. Scoret mange mål fra sin midtbane-/spiss-posisjon. Var som en klegg på deg hele tiden. En ballvinner fra en annen verden, og det var en gledens dag hvis du fikk ham på laget og ikke mot deg.

Raymond Hofstædter har scoret for en rekke sørlandsklubber, som her for Fløy. Foto: Jan-Erik Stiland

Spiss: Raymond Hofstædter. Ingen hadde hurtigheten og målteften som «Super-Ray». Urokråka fra Lyngdal kom inn som et friskt pust i Vindbjart. Kanskje den minst motiverte på trening, men leverte til de grader i kamp. Han slo perfekte baller inn foran mål og scoret også mye selv.

Trener: Erik «Beinet»Tronstad. Mannen som ledet Vindbjart gjennom 3. divisjon med bare seire i 95-sesongen. En unik person med sitt lange, pistrete hår som fortsatt sitter på. Husker fortsatt den fantastiske slalåmdressen han hadde på Gautefall da vi var på en av de sosiale turene i løpet av året.

Oppmann: Harald H. Hansen. Alle i Sør-Norge vet hvem Harald er. Han er mannen som ordner alt og er fortsatten pådriver i VFK. En unik person som er god å ha rundt seg om det er i klubb eller på quiz.

Reserver:

Forsvar: Ole Martin Omdal. Han var like mye i angrep som i forsvar. Jeg husker han kantet på sykkel i en himla fart i Heptekjærbakkene og kom blodig og fæl til stadion før kamp. Ole ble banens beste spiller. En bauta i forsvar og med et vanvittig vinnerinstinkt.

Midtbane: Tommy Kristensen. Løpskapasitet til de grader. Stilte i fluevektsklassen. Ga alltid det han hadde. En fantastisk god mann å ha på og utenfor banen.

Wilhem Pepa jubler for scoring i Jerv-drakta. Foto: Jan-Erik Stiland

Spiss: Wilhem Pepa. Var innom Vindbjart noen sesonger. En fryd å ha på og utenfor banen. Moroklump som alltid hadde en kommentar på lager. God innleggsfot når han ikke gikk for mål. Holder kanskje ennå, når legger han opp, mon tro?

Største opplevelser:

Da vi vant alle kampene i 95-sesongen.

Var nede og trente med Start den høsten. Utrolig stort å spille på lag med Erik Mykland. Husker også godt jeg byttet drakt med Petter Belsvik i 2. omgang. Treningskampen ble 1-1, jeg scoret i første omgang på Rune Nilssen.

Gøy var det også den gangen med Trond Pedersen som trente oss. Hadde vært på fotballtur til England fra torsdag til tirsdag. Så skulle vi spille cupkamp mot Fløy onsdag. Måtte dessverre sitte på benken 1. omgang. Fløy ledet 1–0 ved pause. Jeg kom inn og vi vant 3–1 på bortebane. Jeg scoret hat trick, det var mange som ikke skjønte noe da.

Flaueste øyeblikk:

Mange er det, men kan nevne ett. Vi skulle spille bortekamp borte en lørdag med Tom Edvardsen som trener. Jeg stilte opp før kamp med fire sting over øyet og litt dårlig i formen. Resten sier seg selv.

Beste medspiller.

Harald Reinhartsen på trening og Geir Strand i kamp.

Verste motspiller.

Richard Eriksen (Vigør). Gikk alltid hardt i taklingene, var alltid litt ampert i disse kampene.

Jan Roar Fredriksen

Født: 13. desember 1971.

Yrke: Prosessoperatør ved Hydro Vigeland Brug.

Klubber som aktiv: 16 sesonger i Vindbjart (150 mål på 277 A-kamper) og én sesong i Vennesla Sentrum.

