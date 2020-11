Knepent Grane-tap

Grane Arendal hadde flere muligheter på tampen av onsdagens seriekamp, men tapte 26-27 borte mot Nordstrand.

Grane Arendal 2020/21: Fanny Skindlo (f.v.), May-Linn Mortensen, Siri Åserud, Margareth Stiansen, Anna Fjellheim, Susanne Pettersen, Ingunn Håkedal, Iben Ruud, Helene Andersen, Erikka Bjellerås, Nikoline Monserud-Sandberg, Ada Helene Olsen, Maya Rame, Karin Steen og Hanne Krogelien. Foto: May Elin Aunli

Trond Sørøy Norsk Topphåndball

OSLO: Mot Grane lyktes borteseier-ekspertene Nordstrand også på hjemmebane, for første gang denne sesongen. Vertene førte med to og tre i hele 1. omgang. Da sju minutter gjensto, ledet hjemmelaget 27-22. Så ble måltørke og Grane nærmet seg mål for mål og hadde flere muligheter til å sette utligningen. Men det endte med ettmålsseier til Nordstrand etter en uhyre spennende kamp.

– Vi var langt nede etter en sterk opphenting mot slutten av kampen. Det oppleves litt frustrerende at vi ikke får ut treningspotensialet vårt i kampsituasjon. Vi må riste av oss skuffelsen og se framover, sier Grane-spiller Siri Åserud og fortsetter:

– Finner vi riktig tenningsnivå i kamp, er jeg helt sikker på at vi får ut vårt fulle potensial når det virkelig gjelder. Fjellhammer og Ålgård står for tur før juleferien og vi skal kjempe med nebb og kjør for å prestere bra i de kampene.

Lagvenninne Iben Ruud supplerer:

– Det var utrolig kjipt å ryke på det tredje tapet på rad nå. Dette var en kamp vi burde vunnet. Vi fikk en dårlig start på kampen, som ga Nordstrand god selvtillit. Kampen ble preget at vi mangler begge strekspillerne våre, som vanligvis er vi viktig for oss i forsvaret. Som følge av at vi manglet disse to ble det mange nye spillrelasjoner som ikke er vant til å stå sammen. Nå har vi ikke kamp før 6. desember, så vi får bruke denne perioden godt.

Etter en sterk start på sesongen har Grane som nevnt tapt sine tre siste seriekamper. Laget er nå nede på åttendeplass i 1. divisjon med sine sju poeng, ett poeng over nedrykksstreken. Follo HK Damer topper tabellen med 16 poeng.

Fakta Kampfakta Nordstrand-Grane Arendal 27–26 (13–11) 1. divisjon håndball kvinner Grane Arendal: Ada Helene Olsen 4, Karin Steen 1, Susanne Denise Pettersen 1, Fanny Skindlo 4, Iben Ruud 8, Helene Norlund Andersen, Maja Rame, Siri Aaserud 2, Line Homdrom Rusten 3, Anna Clara Fjellheim 3, Inga Presker. Toppscorer Nordstrand: Margit Andrea Lidal, 8 mål. Dommere: Neda Rahimizadeh og Rubicca Nagalingam Utvisninger: Nordstrand 3x2 min, Grane Arendal 1x2 min.