Ildsjelpris til «Mr. Friidrett» i Lyngdal IL

Torrey Enoksen (57) har i flere tiår vært en ressursperson for friidrettsgruppa i Lyngdal Idrettslag.

Publisert:

Torrey Enoksen (i midten) ble på tirsdagens friidrettstrening i Lyngdal IL overrasket med blomsterbukett, et bilde og en sjekk på 25.000 kroner. Han er flankert av Glen Naglestad fra SpareBank 1 SR-Bank og Anne Margit Mushom fra SR-Banks kunderåd. Foto: Privat

Glen Naglestad SpareBank 1 SR-Bank

LYNGDAL: Her er begrunnelsen for at Torrey Enoksen er tildelt Årets ildsjelpris i Lyngdal og Farsund 2020 fra Sparebankstiftelsen SR-Bank:

Torrey har lagt ned en imponerende innsats og et ukjent antall tusener av timer for at barn og unge i Lyngdal kommune skal ha et friidrettstilbud, hvor de kan utøve sin idrett og i tillegg få en sosial samhørighet og samlingspunkt. Denne forebyggende effekt et slik et arbeid har, skal man ikke undervurdere. Rent samfunnsøkonomisk har et slik arbeid også en stor effekt

Det er flere som har vært trenere i den perioden som Torrey har vært med, men som hans kamerat Jens Arild Johannessen så flott oppsummerer, så er det Torrey som er kontinuiteten. Andre har i hovedsak vært med og bidratt når de selv har hatt barn med. Derfor er det arbeidet Torrey har lagt ned, ikke mindre imponerende med det utgangspunktet at Torrey ikke har hatt egne barn med her. Han har gjort det av helt andre motiver.

Torrey er en trofast sliter og er en viktig tråd i friidrettsgruppa. Torrey er «Mr. Friidrett» i Lyngdal.

I tillegg til å være trener har han hatt styreverv i Lyngdal Idrettslag, kretsstyre og i nasjonalt veteranstyre. Han har vært hovedansvarlig for mange friidrettsstevner som Lyngdal Idrettslag har arrangert, og vært dommer på lokale, regionale og nasjonale stevner, hvor han har representert Lyngdal Idrettslag på en fremragende måte.

Personlig har jeg hatt den store gleden av å sitte med Torrey i hovedstyret i Lyngdal Idrettslag, og jeg er ikke i det minste i tvil om at dette flotte idrettsanlegget som Lyngdal har, ikke har det vært det samme uten Torreys innsats som pådriver og hvor han har talt friidrettens sak.

Torrey, sjeldent har det i SR-banks historie vært en mer fortjent verdig vinner av årets ildsjelpris!

Gratulerer!