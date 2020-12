Så aktiv bør du være hver dag

Dersom du ikke følger de oppdaterte anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon, er det på tide å prioritere mer aktivitet i din hverdag.

Muskel- og skjelettlidelser som konsekvens av inaktivitet koster staten, og alle stater, milliarder av kroner i sykepenger og fravær i arbeidslivet, påpeker Einar Vassbakk Svindland (34) i dette innlegget. Han bor i Kristiansand, er utdannet naprapat og jobber som trener ved Spicheren treningssenter og ved Olympiatoppen sørvest. Foto: Fredrik Ringe

Einar Vassbakk Svindland

«Dersom trening fantes på en pille ville alle mennesker brukt den som medisin.» Denne uttalelsen fra Dr. Anne Fabiny ved Harvard Medical School er rett på sak og sier mye om hvor viktig fysisk aktivitet er. Fysisk aktivitet og trening er og blir den beste medisinen vi kjenner, og vi må forsøke å være fysisk aktive daglig.

Verdens helseorganisasjon (WHO) publiserte 25. november nye retningslinjer for fysisk aktivitet og viktigheten av dette på individnivå, men også fra et globalt perspektiv:

«30-40 minutter daglig moderat til hard fysisk aktivitet svekker tidlig dødsrisiko knyttet til stillesitting».

Dette kan oppleves litt tabloid og som skremselspropaganda, men det er første gang WHO kommer med en slik anbefaling som gjenspeiler en stadig økende dokumentasjon av sammenhengen mellom stillesitting, alvorlig dårlig helse og økt risiko for tidlig død.

De fleste av oss er i for lite aktivitet og dette er noe vi må endre på. Muskel- og skjelettlidelser som konsekvens av inaktivitet koster staten, og alle stater, milliarder av kroner i sykepenger og fravær i arbeidslivet. Milliardær Olav Thon har gått så langt at han har satt av en milliard kroner til en ny stiftelse som skal forske på muskel- og skjelettlidelser. Du kan lese mer om det her. Han ønsker mer forskning innen området og ønsker at det legges mer fokus på det i tiden framover.

WHO har oppdatert sine anbefalinger, og i faktaboksene under kan du se de spesifikke rådene som gjelder deg. WHO har delt det inn i barn og ungdom (5-17), voksne (18-64), eldre voksne (64+) og gravide/etter graviditet. De ulike aldersgruppene har ulike anbefalinger, men generelt for alle så oppfordres det til å minimere inaktivitet og øke aktivitetsnivået.

Foto: bjsm.bmj.com

Foto: bjsm.bmj.com

Foto: bjsm.bmj.com

Foto: bjsm.bmj.com

Det er ikke bare WHO som jobber for mer fysisk aktivitet og for å øke kunnskapen hos befolkningen. Helsedirektoratet har nå en gratis kurspakke online som skal hjelpe terapeuter og trenere til å øke kompetansen i å veilede eldre og deres trening. BASIS står for balanse sikkerhet og styrke og er et fantastisk kurs som anbefales på det varmeste. Les mer her.

Det er viktig å presisere at litt aktivitet er uendelig mye bedre enn ingen ting. Det er ofte slik at det kan være umotiverende å høre hvor mye man skal gjøre, men det er viktig å vite at selv litt er mer enn ingen ting. Det har jeg skrevet mer om i artikkelen «Hvor lite skal til for bedre helse?»

Ulf Eklund som er en av hovedforfatterne bak de nye anbefalingene fra WHO nevner aktivitet som å ta trappene i stedet for å ta heis, gjøre hage- eller husarbeid, gå, løpe eller sykle en tur. Det trenger ikke være intervaller eller styrketrening når du går fra ingen aktivitet til litt, men på sikt bør mer intensiv trening inkluderes og styrketrening.

Det er ikke bare på individnivå dette er viktig. Forskerne mener at det er sannsynlig at det vil gagne den globale økonomien gjennom høyere produktivitet og lavere forekomst av arbeidsrelatert sykdom og død. De økonomiske innsparingene regnes å være en plass mellom 314 og 446 milliarder dollar hvert år.

Klarer du å følge disse anbefalingene? Dersom du ikke gjør det, er det på tide å prioritere mer aktivitet i din hverdag.

