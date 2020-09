Kjempet oss gjennom Fagerheikongen

Det var tungt, men vi var godt fornøyd etter helgas kraftanstrengelse i Tvedestrand.

Lillesand-trioen Thor Bylund (f.v.), Paul-Erling Lia, og Harald Sundsdal like etter målgang i søndagens løp i Tvedestrand. Foto: Privat

Thor Bylund

UTØVERBLOGG: Tradisjonsrike Fagerheikongen i Tvedestrand, som gikk av stabelen søndag, er ett av få løp i år som arrangeres noenlunde normalt til tross for koronasituasjonen.

Løperne kan velge mellom løyper à 15 kilometer og 25 kilometer. Vi ble startet i puljer à 25 løpere, med ti minutters mellomrom. Det var flott løpevær med overskyet vær, 12-16 grader. Det hadde regnet noen dager i forveien, så det var en del sølepartier, men ingenting for dem som er vant til å løpe Svalandsgubben.

Løypa var veldig fint merket, så det var ingen problemer for dem som løp for første gang. Jeg hadde med meg to løpskamerater fra Lillesand som deltok for første gang.

Harald Sundsdal var en fornøyd Fagerheikongen-debutant Foto: Privat

Lillesands egen rørlegger har aldri løpt så langt tidligere, og var svært sliten og lykkelig da han krysset mållinja på 2.59,28. Men han var ikke mer sliten enn at han på hjemveien langt på vei lovet deltakelse i «Gubben», som i år arrangeres virtuelt i perioden 25. oktober – 8. november.

