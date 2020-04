Eliteseriespiller til Grane Arendal

Bakspiller Iben Ruud går fra Gjerpen Håndball til Grane Arendal.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Iben Ruud i en tidligere kamp for Gjerpen Håndball. Foto: Nils Tore Olsen

Brukergenerert innhold

Grete Skindlo Grane Arendal

ARENDAL: Iben har vært en del av Gjerpens eliteserielag de to siste sesongene. Iben spiller primært venstre back og er en klok spiller som vil passe veldig godt inn i Granes spillestil. Hun vil utfylle vår øvrige backrekke på en god måte.

Iben har vært på diverse landslagssamlinger for LK00 de siste årene, og hun er en spiller med et meget godt skudd og har et godt gjennombrudd. Hun skal studere på UIA i Kristiansand fra høsten av, og vil kombinere studiene med å spille for Grane Arendals damelag i 1. divisjon.

Måtte du tenke deg lenge om før du signerte kontrakten med Grane?

– Det har vært en prosess som har tatt litt tid, ja. Først måtte jeg finne ut hva jeg skulle studere. Jeg har egentlig alltid tenkt at jeg skulle studere i Oslo, men den siste tiden har jeg tenkt mer på at jeg antakelig vil trives bedre i en litt mindre by. Så da falt valget på Kristiansand, for der har jeg noen venninner som skal flytte, og så synes jeg Kristiansand virker som en hyggelig by. Jeg har også hørt at det er et godt studentmiljø på UIA, noe som er et stort pluss. Når det gjelder valg av studie, blir det enten økonomi og administrasjon (siviløkonom) eller psykologi.

– Da jeg hadde valgt studiested, begynte jeg å sjekke ut hvilke klubber som kunne være aktuelle. Etter å ha vurdert et par alternativer, falt valget på Grane Arendal. Jeg synes det virker som et spennende lag med en veldig fin spillergruppe.

Hva tenker du om å spille for Grane?

– Det gleder jeg meg veldig til! Jeg håper å kunne bli en positiv bidragsyter for laget. Målet mitt er å få mer spilletid enn jeg har hatt i Gjerpen. Jeg gleder meg også til å få Luka Panza som trener. Han virker utrolig dyktig, og jeg liker hans fokus på spillerutvikling. Så nå ser jeg fram til å bli en bedre spiller under hans «regime».

Vi er svært glade for å få Iben i stallen og ønsker henne hjertelig velkommen til Grane Arendal.