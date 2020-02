Medaljerush til Arendal-duo

Emily Plozicki og Stella Nilsen fra Arendal Skøiteklub vant samlet to gull-, tre sølv- og to bronsemedaljer i landsmesterskapet sist helg.

Emily Plozicki (t.v.) og Stella Nilsen leverte et sterkt landsmesterskap i Bjugn sist helg. Foto: Privat

Kristine Ramskjær Arendal Skøiteklub

BJUGN: Emily gikk noen av sine beste løp denne sesongen og var svært nær sine personlige rekorder. Hun vant en gull-, en sølv- og en bronsemedalje. Hun satte personlig rekord med ett sekund på 1000 meter.

Stella viste en stigende form denne helgen, og hun vant en gullmedalje, to sølv- og to bronsemedaljer. Hun vant fellesstarten, satte personlig rekord med hele fem sekunder på 1500m, åtte sekunder på 3000m, to sekunder på 1000m og tangerte sin personlige rekord på 500 meter.

Foto: Privat