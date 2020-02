Han har ledet herretrimmen i Søgne IL i over 50 år

Erling Askildsen (77) vært engasjert i søgneidretten i 65 år. I mesteparten av den tiden har han også ledet herretrimmen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Jon Fjeld, leder i Søgne IL (t.v.), overrekker blomster for 50 års innsats til Erling Askildsen på lagets årsmøte i februar. Foto: Kristen Fløgstad

Brukergenerert innhold

Kristen Fløgstad Søgne IL

En allsidig idrettsinteresse hadde Erling med seg fra han var ung. Han var en av spillerne på det gode håndballaget som Søgne hadde tidlig på 1960-tallet. Spesialisering i en idrett var ikke vanlig på samme måten som i dag, og flere av spillerne var også aktive i orientering og langrenn.

Et år vant Søgnes A-lag årets åpningsturnering på Moseidmoen. Erling som hadde spilt på B-laget, var en av fire-fem spillere som etterpå også stilte opp i KM i skogsløp som ble arrangert i den andre enden av banen.

Tidlig skolert

Erling var bare 13 eller 14 år da han tok det første trenerkurset. Det var Henrik Brunvand og idrettsoffiseren på Kjevik som var instruktører for et helgekurs som gikk på gamle Agder Folkehøgskole som den gangen lå på Tangvall. Seinere fortsatte han med ukeskurs og A-kurs, slik at Erling hadde et godt grunnlag da han overtok ansvaret for herretrimmen i idrettslaget i 1970.

Foto: Kristen Fløgstad

Herretrimmen besto den gangen av trening to ganger i uka. Den ene kvelden var det linjegymnastikk og ballspill, mens det var sirkeltrening etterfulgt av ballspill den andre kvelden. Etter hvert tiltrakk treninga seg yngre utøvere, men det viste seg at aldersspennet mellom deltakerne ble for stort. Det kom til en avklaring en kveld da en av gamlekara kjølig sa fra om at «denne treninga er egentlig ikke for ungdom».

Fast program

Nå holder herretrimmen til i gymsalen i Agder Folkehøgskole der det også er mulig å ta badstue etter treninga. Aldersspennet på deltakerne er fra 70 til 86 år. De kjører et fast program hver kveld og har sluttet med ballspill.

Dette var tydeligvis ikke nok, for i 2011 tok Erling også over bygdas fellestrening for begge kjønn. Der deltar rundt 30 personer mellom 60 og 88 år. Her er det fleksibelt opplegg slik at de enkelte øvelsene utføres alt etter fysisk yteevne for den enkelte.

Erling rundet i februar 77 år og har alt i alt et 65-årig engasjement i søgneidretten. Han var også en av de to redaktørene for Søgne ILs 50-årsjubileumsbok som kom ut i 1984.