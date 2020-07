Hofstædters tøffeste utfordring

Lyngdølen Stanley Hofstædter (42) bryter med Shaun Smith og Ultimate bare knucle boxing og går til Spartan Fight Club.

Stanley Hofstædter (t.v.) og Shaun Smith. Foto: Privat

Dag Ormkleiv Team Hofstædter

Etter uoverenstemmelser angående et Bare knuckle boxing-prosjekt i Norge bryter Stanley «The Viking» Hofstædter med Shaun Smith og UBKB.

–Jeg er takknemlig for innpasset jeg har fått i England via Shaun Smith, men det var ingen mulighet for at dette samarbeidet kunne fortsette etter disse uoverensstemmelsene, sier Hofstædter.

Fakta Ubkb (Ultimate bare knuckle boxing) Eies og drives av Shaun og Amanda Smith. Shaun Smith er kjent fra serien og bokutgivelsen UK’s scariest debt collector og serien Bare knuckle fight club. Bare knuckle boxing har eksistert i England i århundrer. Mye av det foregikk tidligere i undergrunnen og på hemmelige steder. I 2018 ble det endelig godkjent og tillatt i England. I bare knuckle boxing brukes kun bandasjer, tape, tannbeskyttere og susp. Reglene er de samme som i profesjonell boksing, som er bestemt av det British board of boxing control, med et par forskjeller. Det finnes ingen boksehansker, det er telling til 20 med stående 18, i motsetning til ordinær boksing som har 10 med stående 8. Rundene er på 3 x 2 minutter, foruten tittelkamper som er fem runder.

Allerede 45 minutter etter at han brøt med UBKB var det to ligaer på banen som ønsket ham i stallen. Den som raskt meldte seg som favoritt var Christian Roberts, Spartan Fight Club og deres Spartan Wars.

Hofstædter er påmeldt til Spartan Wars 8 i oktober/november i Newcastle, England. Der skal han delta i en såkalt prize fighting tournament. Han skal gå tre kamper samme kveld, og vinneren tar med seg hele potten på 5000 pund (rundt 64.000 norske kroner). Denne turneringen er foreløpig kun for tungvektere og er helt klart Hofstædters tøffeste utfordring hittil.

Vi tror imidlertid dette vil være en type «fighting» som passer ham bedre. Som tungvekter er Hofstædter lav og vil ha problemer med høyere fightere og deres rekkevidde. Dette vil helt klart være til hans fordel da kampene vil foregå mer i hans komfortsone. Ringen er mye mindre enn han er vant med, en 2x2 meter «pit». Den består av to stakker med firkantede høyballer. Det er ingen tidtaking og ingen rundetider. I Spartan Fight Club er det ingen tidsbegrensning og ingen runder, første mann til å slå den andre ut vinner.

– Jeg ser frem til å prøve en ny utfordring. Etter en litt trøblete start i UBKB er endelig kroppen min på topp og jeg an være med å gi 100 prosent, sier Hofstædter og fortsetter:

– Jeg har inngått avtale med en av verdens beste fightere, Andrew Bakewell, som skal hjelpe meg med å bli kampklar. Utenom det har min coach Ronny Hansen og jeg oppkjørinsplanen klar . Jeg ser frem til at dette eventyret i livet mitt skal fortsette, og er nå stolt av å kunne kalle meg norgeshistoriens første prizefighter i Spartan Wars 8.

