Våg slurvet, men vant

Våg klarte ikke følge opp storseieren fra sist laget møtte Kongsvinger, men skjerpet seg nok til å vinne 30-26 hjemme i Karusshallen.

Martine Kårigstad Andersen (f.v.) var søndagens toppscorer med 14 mål. Benedicte Udjus stod en kjempekamp med 17 redninger. Marte Kalhovd endelig tilbake fra skade og var sjef i forsvar. Foto: Kai Corrigan

KRISTIANSAND: Kongsvinger kom på besøk i Karusshallen lørdag. Laget ligger nest nederst på tabellen og vi vant komfortabelt 40–29 mot dem på bortebane første halvdel av sesongen. Vi var derfor sikre på at vi skulle ta en enkel seier, og trenerne våre forsøkte å få oss til å unngå klassisk undervurdering. Man skulle tro at disse talte for døve ører, for vi spilte ikke godt.

Vi tok kommandoen fra start, men klarte ikke å reise fra ordentlig, og gikk til pause med knapp ledelse 15-12. Vi var litt oppgitte over prestasjonen, men andreomgangen startet ikke bedre. Plutselig var Kongsvinger helt i ryggen på oss, men da tok vi oss sammen, fikk satt det offensive forsvaret og scoret fem mål på rad i løpet av få minutter. Vi økte etter dette ledelsen til åtte mål midtveis i andre omgang.

Fakta Kampfakta Våg-Kongsvinger 30–26 (15–12) 2. divisjon kvinner avd. 2 Ca. 80 tilskuere i Karusshallen Dommere: Fatima Malkoc og Lisa Flåtelien Utvisninger: Våg 3x2 min, Kongsvinger 2x2 min. Toppscorer Kongsvinger: Mia Humborstad Westgaard, 7 mål. Våg: Benedicte Udjus, Aurora Wangberg Kvalnes, Lise Hag Tellefsen 2, Ine Tjomsaas Markussen 3, Laureta Veliqi, Iben Tomalie Andås 1, Tea Sofie Gulbrandsen, Tuva Thorstad Lilleås 2, Martine Kårigstad Andersen 14, Veriana Veliqi 4, Emma Ingrid Linnea Lindal, Odine Marie Jensen, Marte Kallhovd 3, Jenny Nguyen Mai 1.

På slutten av kampen glapp konsentrasjonen litt igjen, men seieren var sikret 30-26. Vi kan ikke si oss fornøyd med forsvarsarbeidet i denne kampen, men det viktigste denne helgen var å få trent på arbeidsoppgaver i kampsituasjon, og det er veldig tilfredsstillende å ta to nye poeng på hjemmebanen vår.

Vi har fått ytterligere skadefravær ved at Mathilde Flo Hjetland er ute, men heldigvis har vi mange spillere som tar ansvar i slike situasjoner. Sesongen så langt har gått over all forventning hvor vi har tatt 13 seiere på 16 kamper. Nå gleder vi oss til å ta imot Pors neste helg, og da har vi planer om å revansjere det bitre ettmålstapet fra i høst.

PS! Serieleder Randesund har nå 26 poeng etter 13 seire og ett tap hittil. Våg på andreplass har også 26 poeng, etter 13 seire og tre tap. Runar på tredjeplass har 24 poeng etter 12 seire og to tap.

