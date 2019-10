Nazari møter 26 år gamle ungarske Oszkár Fikó, som har vunnet 32 kamper, 27 uavgjorte og bare tapt én. Han har vunnet 17 kamper på knockout.

Jamshid Nazari ser fram til å vende tilbake til Danmark når han skal bokse sin andre profesjonelle kamp på dansk grunn.

– Oszkár Fiken er en av de beste motstanderne jeg noen gang har møtt. Han er den med mest erfaring og blir litt av en test for meg, sier Nazari.

Kristiansanderen, som har vunnet sine fem første proffkamper (inkludert to på knockout) har forberedt seg grundig:

– Treningen min har vært hard og god. Jeg har sparret med danskene Oliver Møllenberg og Jacob C. Porsgaard i Gilleleje. Jeg har også fått mange gode sparringsrunder her hjemme med lokale boksere. Jeg føler meg klar og meget selvsikker, og er sikker på seier.

– Danmark og QProBoxing har betydd mye for meg, og jeg ser fram til og underholde publikum ved Quaestor Fight Night i Gilleleje. Det kommer til å bli et fantastisk stevne, understreker Nazari, og legger til:

– Det kommer en del folk fra Kristiansand og Norge, samt en del afghanere fra Danmark for å heie. Det betyr mye for meg at jeg bokser for å underholde fansen. Uten fans er det ingen boksing.