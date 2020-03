Mitt drømmelag: Svein Trædal

Mandalitten Svein Trædal (54), som samlet har spilt over 500 A-kamper for fem klubber, har satt opp sitt drømmelag i en 1-4-3-3-formasjon.

Svein Trædal scoret en rekke mål gjennom nesten to tiår som A-lagsspiller. Her netter han som liggende Start-spiller i midten. Foto: Fædrelandsvennen

Lokalsporten presenterer også i årets sesong flere lokale fotballspilleres drømmelag. Drømmelaget består av medspillere og ev. motspillere gjennom karrieren.

Keeper: Bjørn Arild Hovstøl (MK). Blekkspruten fra Vigeland utviklet seg stort under Ole Roar Larsen i opprykksårene (97-99) Bjørn Arild var en særdeles stødig kar på og utenfor banen. En keeper uten svake punkter, og han var en av de første som var god med ballen i beina. Spilte mange sesonger i MK utover 2000-tallet, og var aktuell for større klubber underveis.

Høyre back: Tor Olve Fagnastøl (MK). Kompromissløs fighter og en vinnerskalle som ble direkte forbannet når vi tapte. Er fremdeles imponerende aktiv, og de røde og gule kortene sitter like løst i dag som på 90-tallet. Olve er en fantastisk fyr, han var også aktiv musiker og veldig opptatt av hva som skjedde på den sosiale fronten etter kamp, men bare når vi vant.

Claus Eftevaag (nummer to fra høyre), i forbindelse med dugnadskampen i 2015 med tidligere Start-helter på Sparebanken Sør Arena. Foto: Tor Erik Schrøder

Midtstopper: Claus Eftevaag (Start). Kom opp fra juniorlaget i min Start-tid, som en talentfull spiss og ble etter hvert en av landets beste midtstoppere. Han var egentlig god på alt, og en ung humørfylt og flott fyr som bidro i garderoben allerede da.

Midtstopper: Inge Nilsen (MK). «Ingen er større enn Inge Nilsen», sang publikum i Idrettsparken på slutten av 90 tallet. Ikke langt unna sannheten, men han løp nok mer i den tida enn han gjør i dag. Nå er det nok mer kontorarbeid enn trening i Parken, men han har og hadde en imponerende ro og overblikk, og var den naturlige forsvarssjefen. Han var den vanskeligste å drible på trening pga. lange bein og god timing. Sa aldri nei til sosiale samlinger etter kamp.

Venstre back: Stein Ove Abrahamsen (MK). Har Skjernøyas beste venstrefot, Jeg scoret mange mål fra Stein Oves bakromspasninger. Viktig i garderoben med sitt humør og gode kommentarer. Fysisk unikum som fremdeles er aktiv. Den første på arket med lagoppstilling, og som regel først på plass også etter kamp.

Høyre midtbane: Arne Kvinen (Giv Akt). Selve definisjonen på det å «drible to mann i en telefonkiosk». (Telefonkiosk var en greie man kunne ringe med før i tida, men vanskelig å ta med i lomma). Arne hadde spilleforståelse og overblikk i tillegg til teknikk. Han kunne spilt fotball på et høyere nivå, men forble trofast mot Giv Akt og Vigeland.

Ove Rugland, her i Lyngdal-drakta, med Vigør-kaptein Ole Erik Martinsen halsende bak. Foto: Kjell Inge Søreide

Sentral midtbane: Ove Rugland (MK). Med litt bedre tempo kunne han spilt blant Norges beste. Han hadde det meste av det andre, og var en utsøkt pasningsspiller, teknisk slepen og med et godt skudd. En strålende fyr som var en god lagkamerat. Vi var enige om det meste, bortsett ifra enkelte lag i engelsk fotball.

Venstre midtbane: Sven Kloster (Kvinesdal). Sven kunne spille hvor som helst på banen, men jeg likte best å ha ham fremme for å servere meg med målgivende pasninger. Han var utsøkt teknisk, hadde hovmesterblikk og en solid frisparkfot. Avslappet type, kunne sove alle steder. Pokerspiller og en god lagkamerat.

Svein Mathisen jubler etter scoring mot Mjøndalen i 1973. Foto: Fædrelandsvennen

Høyre ving: Svein Mathisen (Start). Selvskreven høyre ving. En fornøyelse å få spille sammen med, han kunne finne pasninger i alle skjulte lommer, selv om han var mest kjent for sine dribleraid. Matta var en stor spiller og en fantastisk fyr.

Spiss: Terje Holte (MK/Kvinesdal). Terje var en goalgetter av den gamle typen, rett på mål med mye armer og bein og spisse albuer. Hurtig, men ikke noe teknisk vidunder. Var farlig å komme i nærheten av ved scoringsfeiring, da visste man aldri hva som kom. Fantastisk kar og MK-legende.

Venstre ving: Arve Seland (Start). Fevikekspressen ble toppscorer i eliteserien 1986. Han var ekstremt hurtig og veldig gøy å spille sammen med. Han ble utenlandsproff i årene etterpå, men måtte avslutte karrieren tidlig pga. skadeproblemer. Arve var en fin fyr, og med leilighet i Dronningens gate var han også av den gjestmilde typen.

Innbyttere:

Leif Arne Vinsjevik (Kvinesdal).

Ingen scoret flottere mål enn Leif. Han hadde en egen evne til det spektakulære, fant ofte vinkelen fra alle posisjoner, og hadde et godt volleyskudd. Han var hurtig og teknisk god og litt lat. En meget god sjåfør, har nok rekorden i antall forbikjøringer mellom Mandal og Kvinesdal. Habil pokerspiller og veldig aktiv og god på bussturene hjem fra bortekamper.

Tom Sagebakken scorer for MK i en kamp mot Bodø/Glimt i Idrettsparken. Foto: Jan-Erik Stiland

Tom Sagebakken (MK).

Tom var en publikumsspiller som var gøy og underholdende å se på. På sitt beste ekstremt god, umulig å stoppe når han var i humør. Tom var min unge spissmakker i MK på slutten av 90-tallet, og vi hadde et veldig godt samarbeid.

Frank Gilbertson (Kvinesdal).

Kvinesdals svar på Jan Mølby, som strødde pasninger fra sin faste base i midtsirkelen. Særdeles høy sosial kompetanse og betydde mye for det gode miljøet i klubben. Ville her høyst sannsynlig også fungert som trener.

Lloyd Lislevand (Vidar).

Jeg fikk én sesong sammen med Lloyd i Stavanger på slutten av 80-tallet. Han var et stort talent fra Vigeland og fikk seinere også karriere i Start og var proffspiller i utlandet. Han var teknisk briljant og hadde også en høyt utviklet spilleforståelse. Vi hadde en fin tid i Vidar, som var en flott klubb.

Trener:

Arne Christian Gundersen (Kvinesdal).

Av mange dyktige trenere jeg har hatt, velger jeg kristiansanderen Arne Christian Gundersen, som var trener i Kvinesdal noen sesonger tidlig på 90-tallet. Arne Christian var en karakter som tenkte fotball 24/7 og tilførte kvindølene mye i form av entusiasme, vinnervilje og fotballforståelse. Han hadde kombinasjonen av humor/galskap og fotballtaktisk seriøsitet. Laget spilte nok sin beste fotball i årene med Arne C. som trener, og vi som spilte under ham glemmer ham aldri. Han var en herlig fyr, men med litt lite tøy på seg mot slutten av enkelte bussturer hjem fra bortekamp.

Kriterier for laguttaket:

Dette laget består stort sett av lokale medspillere fra Giv Akt/MK/Kvinesdal og et par toppspillere fra Start og FK Vidar. Tidsepoken er 1982–1999 og i den perioden har jeg spilt med mange fantastiske typer som gjorde seg bemerket både på og utenfor banen.

Tror felles for alle er at både fotballgleden og det sosiale aspektet sto sterkt. Fotballen har utviklet seg etter hvert, men flere av disse spillerne kunne fort spilt på høyere nivå, og noen gjorde også det. Det er også bemerkelsesverdig at et par av forsvarsspillerne her faktisk har gjort comeback, og er aktive i dag på et bra nivå.

Førsteelleveren er solid, benken likeså. Laget spiller i et 1-4-3-3 system, og hvis alle var på sitt beste i samme tidsepoke, ville jeg betalt gode penger for å se dem spille.

Tøffeste motspillere:

Ingmar Uglem (Flekkefjord), Erik Tronstad (MK) og Rune Bratseth (RBK).

Det var mange tøffe midtstoppere jeg møtte med de forskjellige klubbene mine. Disse tre husker jeg best, de var bautaer i sine klubber og meget vanskelige å bryne seg på. Om jeg ikke husker helt feil, scoret jeg likevel mot alle tre.

Beste fotballminner:

Blant mange gode minner er debuten for Start mot Molde i 1986, og opprykket til 2. divisjon med MK i 1997.

Jeg har utrolig gode minner fra fotballtida, og når en setter seg ned er det vanskelig å huske på alt og alle, men jeg føler meg privilegert å ha spilt med disse gutta over her, og det laget der ville vært en fornøyelse å ha sett.

Verste fotballminner:

Noe av det verste jeg husker er nedrykket med Vidar i 1989, og opprykket som glapp med Kvinesdal etter 0-1-tap i siste kamp, der uavgjort ville ha gitt oss opprykk.

Foto: Privat

Svein Trædal

Født: 5. oktober 1965

Yrke: Service mekanikk/utrustning ved Umoe Mandal

Klubber som seniorspiller 1982–1999: Giv-Akt IL, FK Mandalskameratene, IK Start, Kvinesdal IL og FK Vidar. Spilte 500-600 kamper.

