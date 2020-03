Jublet for gull og sølv i NM

Jeg er veldig godt fornøyd med helgas medaljefangst i NM. I tillegg gikk vi en sterk stafett med Agder.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Martin Uldal (18 år, i midten) fra Birkenes IL på toppen av pallen i lørdagens NM-sprint i M19-klassen. Foto: Atle Uldal

Brukergenerert innhold

Martin Uldal Birkenes IL

UTØVERBLOGG: Etter en bra start på NM, med sølv på fredagens normalrenn, gledet jeg meg til å gå lørdagens sprint. Jeg kjente meg i bra form og startet ganske hardt. Jeg gikk en god første runde, fikk ned alle blinkene på første skyting og klarte å gå en bra andrerunde også, noe jeg har slitt litt med tidligere. På stående skyting fikk jeg én strafferunde, men hadde likevel bra avstand til nestemann. Jeg ble sekundert godt på sisterunden og skjønte at det trolig kom til å bli gull. Det var ekstra gøy å vinne med 45 sekunder til nestemann.

På stafettensøndag ble vi nummer fire med Agder, som besto av Mattias Stakkeland, meg, Mathias Hegre og Åsbjørn Langeland Øvland. Denne plasseringen er vi meget godt fornøyd med, og det er det beste resultatet jeg har hatt på stafett med Agder. Vi hadde et veldig bra lag på start med ganske gode medaljesjanser.

Her ligger jeg fremst i lørdagens sprint. Foto: Mads Huken Mathiesen

Det var mye vind på stafetten og mye bom på de fleste lagene. Jeg gikk 2. etappe og fikk én strafferunde på liggende etter litt feilvurdering av vinden. På stående brukte jeg ett ekstra skudd og gikk oss opp til tredjeplass ved 2. veksling.

Jeg er svært godt fornøyd med helga totalt sett med gull og sølv i de individuelle rennene, som gjør at jeg kan kjempe om 2.plassen sammenlagt i norgescupen, til tross for at jeg gikk glipp av to renn da jeg deltok i junior-VM.